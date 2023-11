Die meistgehandelten Produkte: Beim DAX® und dem NASDAQ-100® sind die Anleger positiv gestimmt.

Nachdem die amerikanische Ratingagentur Moody´s ihren US-Ratingausblick am Freitagabend auf negativ geändert hat, startete der DAX® nur moderat in den Tag. Der Leitzins gewann bis zum Mittag 0,44% und stieg auf 15.301,91 Punkte. Im Laufe der Woche werden einige Konjukturdaten erwartet. Unter anderem erscheinen am Dienstag die US-Inflationsdaten für den Oktober 2023. Das Ergebnis der US-Inflationsdaten ist maßgebend für den weiteren Verlauf der Fed-Sitzungen. Sinkende Verbraucherpreise könnten die Entscheidung der Fed, eine Zinspause einzulegen, bekräftigen.

Die meistgehandelten Produkte, im Bereich der „Knock-Out-Optionsscheine“ und „Faktor-Optionsscheine“ an der Euwax, zeigen heute keine klare Richtung. In der Kategorie „Knock-Out-Optionsscheine“ ist der DAX® heute sehr beliebt. Für eine Richtung können sich die Investoren allerdings nicht entscheiden, es befinden sich unter den TOP-5 der meistgehandelten Produkte heute drei Put-Optionen, sowie zwei Call-Optionen. Im Bereich der Optionsscheine zeichnet sich heute ein anderes Bild ab. Hier bilden drei Call-Optionen auf den DAX® und zwei Call-Optionen auf den NASDAQ-100® eine klare Meinung der Investoren ab. Die Faktor-Optionsscheine zeigen heute weniger Indizes auf, aber dafür mehr Aktien. Beliebt ist heute die Aktie der Rheinmetall AG mit zwei Long – und einer Shortoption. Des weiteren findet sich hier ein Faktor-Short auf die Aktie der BMW AG und ein Faktor-Long auf die Aktie der TUI AG.

Anbei finden Sie äquivalente Produkte zu den aktuell beliebtesten Hebelprodukten an der European Warrant Exchange. Die EUWAX ist ein Handelsplatz an dem Aktien, Anleihen, Fonds und derivate Finanzprodukte gehandelt werden. Im folgendem sehen Sie die beliebtesten Titel gemessen am gehandelten Volumen.

Die beliebtesten Titel

Knock-Out-Optionsscheine



Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basiswertpreis Knock-Out-Barriere Hebel Letzter Bewertungstag DAX ® Put HC8QXG 7,73 15329,50 Punkte 16083,827198 Punkte 19,84 Open End DAX ® Put HC8SGX 1,94 15329,50 Punkte 15491,285402 Punkte 79,22 Open End DAX ® Put HC8SKO 1,20 15329,50 Punkte 15415,157968 Punkte 123,09 Open End DAX ® Call HC0YX1 20,68 15329,50 Punkte 13268,589897 Punkte 7,43 Open End DAX ® Call HD0FU3 3,53 15329,50 Punkte 15003,21044 Punkte 44,22 Open End

Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 13.11.2023; 10:25 Uhr;

Optionsscheine

Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basiswertpreis Basiswert Strike Hebel Letzter Bewertungstag DAX ® Call HC0XP6 23,68 15318,00 Punkte 13000,00 Punkte 6,47 12.12.2023 DAX ® Call HC37PY 4,14 15318,00 Punkte 15700,00 Punkte 36,71 12.03.2024 DAX ® Call HC0XP8 21,73 15318,00 Punkte 13200,00 Punkte 7,04 12.12.2023 Nasdaq-100 ® Call HB8F0H 19,2399 15529,119527 Punkte 13500,00 Punkte 7,52 12.12.2023 Nasdaq-100 ® Call HB8F02 33,01 15529,119527 Punkte 12000,00 Punkte 4,38 12.12.2023

Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 13.11.2023; 10:36 Uhr;

Faktor-Optionsscheine

Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basiswertpreis Reset Barriere Faktor Letzter Bewertungstag Rheinmetall AG Long HC4733 9,71 280,70 EUR 232,729186 EUR 4 Open End Rheinmetall AG Long HC377X 2,59 280,70 EUR 264,662078 EUR 9 Open End Rheinmetall AG Short HC5HMD 6,81 280,70 EUR 342,024624 EUR -3 Open End BMW AG Short HC6LJB 11,83 91,37 EUR 104,862826 EUR -4 Open End TUI AG Long HC9K75 7,18 5,142 EUR 4,559123 EUR 5 Open End

Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 13.11.2023; 11:39 Uhr

