Die Wende nicht verpassen: 2 brandheiße US-Aktien mit gewaltigem Turnaround-Potenzial!

Im Einkauf soll der Gewinn liegen, heißt es ja bekanntlich. Doch bei Aktien ist diese Vorgehensweise manchmal etwas schwierig. Denn wenn sich der Kurs eines Titels sehr stark verbilligt, hat das meistens einen handfesten Grund.

In der Regel gibt es aber irgendwann eine Bodenbildung und es geht dann unter Umständen ganz schnell wieder in die andere Richtung mit dem Aktienkurs. Die beiden US-Aktien, die wir uns im heutigen Artikel einmal anschauen, könnten meines Erachtens aktuell genau so eine Turnaround-Chance darstellen.

Walt Disney

Seit sie am 08.03.2021 mit 201,91 US-Dollar ihren bisherigen Höchststand erreichte, lässt der Kursverlauf der Aktie von Walt Disney (WKN: 855686) sicherlich zu wünschen übrig. Um 56 % ging es mit den Papieren seit damals auf jetzt nur noch 88,27 US-Dollar (10.11.2023) nach unten.

Und dies, obwohl es offenkundig gar nicht so schlecht um den Unterhaltungskonzern bestellt ist. Darauf könnten zumindest die am 08.11.2023 präsentierten Quartalsergebnisse einen Hinweis geben. Immerhin konnte Walt Disney hier ein Umsatzanstieg von 5 % auf 21,24 Mrd. US-Dollar verkünden. Und mit dem Nettogewinn ging es von 162 auf 264 Mio. US-Dollar nach oben.

Damit hat das Unternehmen die Erwartungen der Experten deutlich übertroffen. Auch im Streaming-Bereich lief es weiter gut. Die Zahl der Abonnenten erhöhte sich um 7 % auf nun 113 Mio. Zuzüglich der Hotstar-Kooperation in Indien kann Disney+ insgesamt mit mehr als 150 Mio. Nutzern glänzen. Auch hier hatten die Analysten mit 147 Mio. etwas weniger Kunden erwartet.

Eine gute Nachricht ist sicherlich auch, dass man auch auf der Kostenseite die Sparmaßnahmen weiter erhöhen will. So sollen die jährlichen Kosten jetzt um 7,5 anstatt der vorher geplanten 5,5 Mrd. US-Dollar nach unten gedrückt werden.

Probleme verursachen aber weiterhin die traditionellen TV-Sender, weil sie Werbeeinnahmen sowie Zuschauer verlieren. So ist es sicherlich auch nicht verwunderlich, dass Bob Iger, der CEO von Walt Disney, einen Verkauf der Sparte nicht grundsätzlich ausschließt.

Für das Gesamtjahr 2023, welches bei Disney bereits am 30.09.2023 endete, konnte ein Ergebnis je Aktie (EPS) von 1,29 US-Dollar erzielt werden. Nach Schätzungen von MarketScreener könnte dieser Wert im gerade angelaufenen Geschäftsjahr aber schon wieder bei 4,06 US-Dollar liegen.

Bezogen auf diese Prognose wird die Aktie von Walt Disney derzeit mit einem KGV von 22 bewertet. Was ich aufgrund der guten Aussichten für relativ moderat halte. Übrigens könnte sich das Management vorstellen, den vorhandenen Free Cashflow eventuell für die Zahlung einer kleinen Dividende zu verwenden.

Insgesamt läuft es also wieder besser bei Walt Disney. Was sich im Aktienkurs allerdings noch nicht richtig widerspiegelt. Es könnte also gut möglich sein, dass die Disney-Papiere schon bald in den Turnaround-Modus übergehen.

UGI

Kommen wir mit UGI (WKN: 887836) nun zu einem völlig anderen Bereich, nämlich dem Gasgeschäft. Denn genau hier ist der amerikanische Energieversorger aus Pennsylvania tätig. Bei dem es sich übrigens um das älteste börsennotierte Energieunternehmen der USA handelt.

Unter anderem die Turbulenzen an den Energiemärkten und ein in den ersten Monaten des Jahres zu mildes Wetter in den USA haben UGI etwas zugesetzt. Aber auch in Europa läuft es nicht ganz so gut. Hier haben Energieeinsparungen sowohl bei Privathaushalten als auch in Unternehmen die Nachfrage verringert.

So könnte es sein, dass man für das Jahr 2023, welches auch bei UGI am 30.09. zu Ende ging, einen Verlust ausweisen muss. Den ersten nach über 28 Jahren. Ob es wirklich so kommt, erfahren wir allerdings erst am 17.11.2023, wenn der Konzern seine Bücher zur Vorlage der Jahresergebnisse öffnet.

Das UGI-Management will nun alle Aktivitäten des Unternehmens auf den Prüfstand stellen, um wieder profitabler zu werden. Hierbei verlässt man sich auf die Expertisen von mehreren externen Beratern, die durch Kosteneinsparungen und einem Erstarken der Bilanz selbstredend auch wieder einen Mehrwert für die Aktionäre schaffen sollen.

Auch die kurzfristige Prognose für UGI sieht nach etwas besseren Zeiten aus. Denn schon im laufenden Geschäftsjahr soll der operative Gewinn laut den Experten von MarketScreener schon wieder über 1 Mrd. US-Dollar liegen.

Bei der Aktie von UGI ist indessen aber noch Land unter. Aktuell notiert sie mit 20,62 US-Dollar (10.11.2023) nicht nur rund 46 % tiefer als Anfang Januar, sondern ihr Kurs liegt damit auch unter dem Corona-Tiefstand vom März 2020.

Legt man den erwarteten Gewinn für 2024 zugrunde, lässt sich momentan für die Papiere von UGI ein KGV von 7 errechnen. Damit liegt es aktuell in etwa auf derselben Höhe wie die Dividendenrendite, für die wir einen Wert von 7,27 % ermitteln können.

Sollte sich abzeichnen, dass UGI bereits im aktuellen Geschäftsjahr tatsächlich schon wieder einen Milliardenüberschuss erzielen kann, könnte ich mir auch für Aktie positive Impulse vorstellen. Fallen diese hoch genug aus, wäre dies eventuell auch hier der Startschuss für einen bilderbuchartigen Turnaround.

Der Artikel Die Wende nicht verpassen: 2 brandheiße US-Aktien mit gewaltigem Turnaround-Potenzial! ist zuerst erschienen auf Aktienwelt360.

Rentenlücke ade! 10 Topsecret-Aktientipps, um den Ruhestand zu retten (für Jung und Alt!)

Nur 1.000 Euro im Monat trotz jahrzehntelanger Arbeit – das ist alles, was die gesetzliche Rente vielen von uns bieten kann. Die gute Nachricht ist: Diese böse Ruhestands-Überraschung kannst du vermeiden! In unserem kostenlosen Sonderbericht beschreibt Aktienwelt360-Analyst Vincent Uhr ausführlich die zehn Grundpfeiler einer gelungenen Altersvorsorge für Jung und Alt. Sichere dir jetzt den Report und lerne, was du jetzt tun kannst, um deutlich mehr für deinen Ruhestand herauszuholen!

Klick hier, um diesen Bericht jetzt gratis herunterzuladen.

Andre Kulpa besitzt keine der erwähnten Aktien. Aktienwelt360 empfiehlt Aktien von Walt Disney.

Aktienwelt360 2023