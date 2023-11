EQS-Adhoc: Aricolin Investments S.A. : Bekanntmachung zur Weiterleitung an die Gläubiger über die Laufzeitverlängerung

EQS-Ad-hoc: Aricolin Investments S.A. / Schlagwort(e): Anleihe/Vertrag

Aricolin Investments S.A. : Bekanntmachung zur Weiterleitung an die Gläubiger über die Laufzeitverlängerung



13.11.2023 / 14:30 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Hiermit gibt die Aricolin Investments SA, Madrid, eingetragen im Register unter der Nummer A88243480 als Emittentin der auf den Inhaber lautenden Teilschuldverschreibungen 2019, ISIN: DE000A2R28T1 – WKN A2R28T, bekannt, dass durch Vereinbarung mit allen Gläubigern die Laufzeit der Anleihe bis zum 31. März 2025 verlängert wurde. Die Schuldverschreibungen werden somit - vorbehaltlich einer Kündigung gem. § 7 der Anleihebedingungen - nunmehr am 31. März 2025 zu 100 % ihres Nennbetrags zuzüglich aufgelaufener Zinsen und der unter § 2.1 der Anleihebedingungen aufgeführten Gewinnbeteiligung zurückgezahlt. Die geänderten Anleihebedingungen wurden allen Anleiheinhabern übermittelt und werden bei der Clearstream Banking AG als Anlage zur Globalurkunde hinterlegt.



Nach § 8 der Anleihebedingungen gelten Bekanntmachungen über das Clearingsystem am dritten Tage nach der Mitteilung an das Clearingsystem als bewirkt.





Ende der Insiderinformation

