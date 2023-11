EQS-News: Bentley InnoMed gewinnt „EY Entrepreneur of the Year 2023 Award“

EQS-News: Bentley Endovascular Group AB / Schlagwort(e): Sonstiges

Bentley InnoMed gewinnt „EY Entrepreneur of the Year 2023 Award“



13.11.2023 / 19:15 CET/CEST

Sebastian Büchert und Lars Sunnanväder, CEO und Gründer des Medizintechnikunternehmens Bentley sind „EY Entrepreneurs of the Year 2023“

Bentley InnoMed wird Deutschland beim weltweiten Wettbewerb „EY World Entrepreneur of the Year Award 2024“ vertreten



Hechingen, Deutschland (13. November 2023) +++ Medizinische Spitzentechnologie aus Hechingen hat jetzt in Berlin auf ganz großer Bühne eine herausragende Anerkennung für unternehmerischen Mut und Innovationskraft erfahren. Bentley-Unternehmensgründer Lars Sunnanväder und CEO Sebastian Büchert haben beim international renommierten Wirtschaftspreis „EY Entrepreneur of the Year 2023“ groß abgeräumt. Die beiden Unternehmer aus Hechingen gewannen nicht nur in der Kategorie „Innovation“ den ersten Preis, sondern setzten sich völlig unerwartet auch unter allen 20 Finalisten durch und werden Deutschland im Jahr 2024 beim weltweiten Wettbewerb „EY World Entrepreneur of the Year 2024“ repräsentieren.

„Für Bentley ist das die größte Auszeichnung in der 14-jährigen Geschichte unseres Unternehmens“, ordnete ein überaus glücklicher Bentley-CEO Sebastian Büchert die Preisverleihung ein. „Ich freue mich für Bentley und für unsere Belegschaft. Es ist toll, dass unsere Arbeit für die Patienten auf so großer Bühne diese Anerkennung erfährt. Besonders happy sind wir darüber, dass wir als einziges Unternehmen Deutschland am 6. Juni 2024 beim Weltwettbewerb in Monaco vertreten dürfen.“ Bei diesem globalen Award wird Bentley mit den prämierten mittelständischen, inhabergeführten Unternehmen aus 60 Ländern konkurrieren.

Auf nationaler Ebene wurde der Unternehmerpreis am letzten Donnerstagabend im Motorwerk Berlin verliehen. Sebastian Büchert und Lars Sunnanväder waren Teil einer Show, die von der Fernsehjournalistin Judith Rakers moderiert wurde. Veranstalter des seit 27 Jahren etablierten Wettbewerbs ist die bekannte Wirtschaftsprüfungs- und Beratergesellschaft EY in Zusammenarbeit mit der Kapitalanlagegesellschaft LGT und dem Manager Magazin.



Über Bentley - Unternehmenshintergrund

Die 2009 von Lars Sunnanväder und Miko Obradovic gegründete und in der baden-württembergischen Medizintechnik-Hochburg Hechingen ansässige Bentley InnoMed GmbH entwickelt, produziert und vertreibt Implantate und Katheter für die endovaskuläre Behandlung von peripheren Gefäßerkrankungen und Erkrankungen im Bereich der Aorta. Das Unternehmen hat sich seither zu einem der weltweit führenden Hersteller und europäischen Marktführer für ummantelte Stents entwickelt. Der 2023 zugekaufte Schweizer Spezialist für Ballonkatheter, Qmedics AG, ist ein Schlüssellieferant von Bentley. Für die Gruppe engagieren sich heute mehr als 420 Mitarbeitende in einer ausgeprägten Innovationskultur. Bentley zählt damit zu den wichtigsten Arbeitgebern im Kreis Zollernalb und über die Region hinaus. Das Unternehmen erzielte im Geschäftsjahr 2022 Umsatzerlöse in Höhe von 69 Mio. Euro und befindet sich mit seinen Produktinnovationen und der Erschließung neuer Märkte auf einem dynamischen Wachstumskurs.

Auf großer Bühne im Berliner Motorwerk: die EY Entrepreneurs of the Year 2023, Lars Sunnanväder (3. v. l.) und Sebastian Büchert (4. v. l.) mit Vorjahresgesamtsieger Dr. Kuhn von va-Q-tec (3.v.r.) und Moderatorin Judith Rakers (2. v. r.) sowie dem Vorsitzenden der Jury Dr. Wittenstein und Vertretern von EY



https://www.ey.com/de_de/news/2023/11/ey-entrepreneur-of-the-year-2023



