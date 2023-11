Interview mit David Hartmann – Geplante Entlastungsmaßnahmen: Jetzt auf den Strompreis setzen?

Werbung





Die hohen Energiepreise haben die deutsche Wirtschaft zuletzt belastet. Um dem entgegenzuwirken, will die Bundesregierung den Strompreis für die Wirtschaft durch eine Steuerreform drücken. Was das konkret für Anleger bedeutet, verrät David Hartmann von Vontobel.



Der Börsenexperte erklärt, wie Anleger von den Entwicklungen beim Strompreis profitieren können. Dafür stellt er Mini Futures auf den Strompreis vor. Wie die Investition gelingt und was beim Handel mit Zertifikaten beachtet werden sollte, erfahren Sie im Interview.





Mini Futures



Stand: 13.11.2023 13:00 Uhr; Währung EUR; Bezugsverhältnis: 0,1

Ausgewählte Risiken:



Marktrisiko / Preisänderungsrisiko: Der Wert des Zertifikats kann während der Laufzeit durch die marktpreisbestimmenden Faktoren auch deutlich unter den Erwerbspreis fallen, wenn der Wert des Basiswerts fällt.



Emittenten- / Bonitätsrisiko: Anleger sind dem Risiko ausgesetzt, dass Emittent und Garant ihre Verpflichtungen aus dem Produkt und der Garantie - beispielsweise im Falle einer Insolvenz (Zahlungsunfähigkeit / Überschuldung) oder einer behördlichen Anordnung von Abwicklungsmaßnahmen - nicht erfüllen können. Eine solche Anordnung durch eine Abwicklungsbehörde kann im Falle einer Krise des Garanten auch im Vorfeld eines Insolvenzverfahrens ergehen. Ein Totalverlust des eingesetzten Kapitals ist möglich. Das Produkt unterliegt als Schuldverschreibung keiner Einlagensicherung.



Erhöhtes Verlustrisiko: Wegen der Hebelwirkung besteht bei Hebelprodukten, wie z.B. bei den hierin genannten Mini Futures ein erhöhtes Verlustrisiko (Totalverlustrisiko).



