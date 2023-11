Portugals Präsident - Wollte Notenbankchef nicht zum Regierungschef machen

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2023. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Lissabon (Reuters) - Der portugiesische Präsident Marcelo Rebelo de Sousa hat Medienberichte zurückgewiesen, wonach er Zentralbankchef Mario Centeno zum neuen Ministerpräsidenten berufen wollte.

In einer Erklärung vom Montag bestritt Rebelo de Sousa, dass er "irgendjemanden, namentlich den Gouverneur der Notenbank von Portugal, eingeladen habe, die Regierung zu führen" oder dass er "irgendjemanden ermächtigt habe, zu diesem Zweck Kontakt aufzunehmen".

Die Personalie ist heikel, da der Chef der Notenbank, der automatisch auch im Rat der Europäischen Zentralbank (EZB) sitzt, politisch unabhängig sein soll. Die Oppositionsparteien hatten bereits Centenos Wechsel vom Posten des Finanzministers zur Zentralbank im Juli 2020 kritisiert. Sie beschwerten sich über "Drehtüren für Regierungsbeamte", die einen politischen Posten verlassen, um in einem Unternehmen, einer Bank oder einer Aufsichtsbehörde zu arbeiten - oder umgekehrt. Auch der Ethikausschuss der Notenbank will noch am Montag zusammentreten, um Centenos Verhalten zu bewerten.

Centeno sagte der "Financial Times", er habe eine Einladung des Präsidenten und des Ministerpräsidenten erhalten, um über die Möglichkeit der Regierungsführung nachzudenken. Er sei aber "sehr weit davon entfernt", eine Entscheidung zu treffen. Regierungschef Antonio Costa ist vorige Woche zurückgetreten, nachdem die Staatsanwaltschaft seinen Stabschef im Rahmen einer Untersuchung über angebliche Unregelmäßigkeiten im Umgang der Regierung mit lukrativen Lithium- und Wasserstoffprojekten festgenommen hatte. Er hat jegliches Fehlverhalten bestritten und bleibt zunächst kommissarisch im Amt.

Präsident Rebelo de Sousa hat für den 10. März Neuwahlen angesetzt. Zuvor hatte Costa nach eigenen Angaben am vergangenen Donnerstag dem Präsidenten mitgeteilt, dass seine Sozialistische Partei (PS) anstelle von vorgezogenen Wahlen vorschlage, Centeno zum Ministerpräsidenten zu ernennen. Costa zufolge habe der Präsident dies zunächst unterstützt, den Vorschlag aber schließlich verworfen. Demnach habe Centeno erst dann eine "definitive Antwort" auf den Vorschlag gegeben, wenn er mit dem Präsidenten gesprochen hätte.

