Pressestimme: 'Augsburger Allgemeine' zu arabisch-islamischen Gipfel in Riad

AUGSBURG (dpa-AFX) - "Augsburger Allgemeine" zu arabisch-islamischen Gipfel in Riad:

Bis zum 7. Oktober kamen die Palästinenser bei vielen arabischen Politikern nur in Sonntagsreden vor. Die israelische Reaktion auf den Angriff zwingt viele islamische Staaten zwar, sich für die Palästinenser in die Bresche zu werfen. Der Gipfel von Riad kritisierte Israels Angriffe in Gaza deshalb scharf. Doch das islamische Engagement geht nicht über Rhetorik hinaus. Führende arabische Nationen wollen auf eine Annäherung an Israel nicht verzichten, weil sie sich davon politische und wirtschaftliche Vorteile versprechen - Palästinenser hin oder her./yyzz/DP/mis