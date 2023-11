Sunak probt Befreiungsschlag und holt Cameron ins Kabinett

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2023. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

- von Elizabeth Piper

London (Reuters) - In Großbritannien versucht Premierminister Rishi Sunak mit einer Kabinettsumbildung einen Befreiungsschlag und holt überraschend seien Vorgänger David Cameron an Bord.

Der unter Druck stehende Regierungschef feuerte am Montag seine umstrittene Innenministerin Suella Braverman und ersetzte sie durch Außenminister James Cleverly. Dessen Posten übernimmt Cameron, der nach dem Brexit-Referendum im Juni 2016 als Premierminister zurückgetreten war. "Auch wenn ich mich in den vergangenen sieben Jahren aus der Politik zurückgezogen habe, hoffe ich, dass meine Erfahrung (...) mir helfen wird, den Premierminister bei der Bewältigung dieser wichtigen Herausforderungen zu unterstützen", erklärte Cameron mit Blick auf die Kriege im Gazastreifen und in der Ukraine.

In Sunaks Konservativer Partei schlug das Comeback von Cameron in der Regierung hohe Wellen. Während moderate Abgeordnete seine Rückkehr begrüßten, sprachen Mitglieder des rechten Flügels von eine Kapitulation vor dem Brexit. Cameron war gegen einen Austritt Großbritanniens aus der Europäischen Union und hatte die Volksabstimmung initiert, um dem Streit ein für allemal zu beenden. Er hatte sich allerdings verkalkuliert, die Briten stimmten mehrheitlich für den Austritt, einen Tag nach dem Votum reichte der damalige Premierminister seinen Rücktritt ein.

FURCHT VOR RÜCKKEHR VON BREXIT-DEBATTE

Die Ernennung von Cameron bringt nun die Gefahr mit sich, dass die Brexit-Debatte, die das Land in zwei ähnlich starke Lager gespalten hatte, wiederaufflammen könnte. Einige Brexit-Befürworter sahen in der Personalie Cameron einen Hinweis darauf, dass die Gegner des Austritts aus der EU in der Konservativen Partei die Oberhand gewonnen hätten.

Für Sunak wird angesichts der im kommenden Jahr erwarteten Parlamentswahl die Zeit knapp, in der Gunst der Wähler aufzuholen. In Umfragen führte zuletzt die Labour-Opposition rund 20 Prozentpunkte vor den Tories. Im Juli verloren sie zudem zwei Wahlkreise bei Nachwahlen. Die Konservativen kämpfen mit den Folgen einer Reihe von Skandalen unter dem früheren Premierminister und glühenden Brexit-Befürworter Boris Johnson, der sich unter anderem über die von seiner Regierung aufgestellten Corona-Regeln hinweggesetzt hatte.

Mit der Rückkehr von Cameron scheint Sunak seine Partei mehr in die Mitte rücken zu wollen. Gemäßigte Tory-Abgeordnete sagten, Cameron stehe für internationale Erfahrung und stelle die Partei in Großbritannien zudem breiter auf. Im rechten Flügel hieß es, Braverman habe sich nichts zu schulden kommen lassen. Erwartet wird, dass Braverman zu einer starken Stimme in den Reihen der rechten Abgeordneten werden wird.

BRAVERMAN ÜBERGING SUNAK MIT ZEITUNGSARTIKEL

Braverman hatte mit einem nicht abgestimmten Zeitungsartikel erneut Kontroversen ausgelöst und Sunak unter Zugzwang gebracht. In dem Beitrag kritisierte sie einen Polizei-Einsatz bei einer pro-palästinensischen Kundgebung und warf den Ordnungskräften eine Doppelmoral vor. Aus Sicht der Innenministerin gingen die Polizisten härter gegen rechte Gegendemonstranten als gegen die Unterstützer der Palästinenser vor. Die Opposition warf ihr daraufhin vor, zu Spannungen rund um die Kundgebung beigetragen zu haben. Braverman war als Innenministerin auch für die Polizei und die nationale Sicherheit zuständig. Sie hat bereits mehrfach mit umstrittenen Äußerungen für Diskussionen gesorgt.

Beobachter gehen davon aus, dass Braverman ihre politischen Ambitionen nun auf den Vorsitz der Konservativen Partei richten könnte, zumal die Aussichten der Tories, an der Regierung zu bleiben, nach Umfragen schlecht sind. Die oppositionelle Labour-Partei bezeichnete die Entlassung von Braverman und die Berufung von Cameron als Akt der Verzweiflung. "Vor ein paar Wochen sagte Rishi Sunak, David Cameron sei Teil eines gescheiterten Status Quo, jetzt holt er ihn als sein Rettungsboot zurück", sagte Labour-Wahlkampfchef Pat McFadden. "Damit ist die lächerliche Behauptung des Premierministers, er biete einen Wechsel nach 13 Jahren Tory-Versagen, ad acta gelegt."

Im Zuge der Kabinettsumbildung trat auch Umweltministerin Therese Coffey zurück. Sie halte diesfür den richtigen Zeitpunkt, sich aus der Regierung zurückzuziehen", schrieb Coffey an. Coffey hatte bereits mehrere Kabinettsposten inne und war etwa Gesundheits- und Arbeitsministerin sowie auch stellvertretende Premierministerin unter Sunaks Vorgängerin Liz Truss.

