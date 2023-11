Tagesausblick für 14.10.: DAX schließt auf Tageshoch. US-Inflationszahlen stehen morgen an.

Der Vormittag war noch von größeren Schwankungen geprägt. Am Nachmittag übernahmen allerdings die Bullen das Zepter und schoben den DAX® über die Marke von 15.300 Punkte. Mit rund 15.340 Punkten schloss der Index auf dem Tageshoch. Morgen werden wichtige Wirtschaftsdaten aus Europa und Inflationszahlen aus den USA erwartet.

An den Rentenmärkten hat sich die Lage etwas beruhigt. Nach dem deutlichen Renditeanstieg am Freitag pendelten die Renditen für 2- und 10jährige Papier mehrheitlich im Bereich des Schlussstands vom Freitag. Die Edelmetalle konnten sich nach den teils kräftigen Kursabschlägen der Vorwoche ebenfalls stabilisieren. Dabei setzte sich der Goldpreis bei rund 1.945 US-Dollar fest. Die Notierung für ein Barrel Brent Crude Oil schloss etwas fester und testete bei 82,40 US-Dollar den Ausbruch über die 200-Tage-Durchschnittsmarke.

Unternehmen im Fokus

Heute meldete unter anderem Bilfinger Geschäftszahlen zum abgelaufenen Quartal. Der Industriedienstleister bestätigte nach soliden Zahlen die Prognosen. Die Aktie reagierte zu Handelsbeginn mit einem deutlichen Aufschlag. Airbus winkt Meldungen zufolge ein Großauftrag von Turkish Airlines. Bei den Investoren kam die Nachricht gut an. Thyssen Nucera profitierte von positiven Analystenkommentaren. Novo Nordisk meldete gute Studienergebnisse für Wegovy zur Vorbeugung von Herzinfakten und Schlaganfällen. Zulassungsanträge in den USA und der EU wurden bereits gestellt. Continental plant in der Automotive-Sparte deutliche Kostensenkungen. Dabei sollen Medienberichten zufolge rund 5.500 Stellen gestrichen werden. Finanzwerte wie Commerzbank und Deutsche Bank waren gefragt.

Morgen veröffentlichen unter anderem CureVac, Delivery Hero, Deutsche Pfandbriefbank, Eckert & Ziegler, HHLA, K+S, Nagarro, Nordex, ProSiebenSat.1, RWE, TAG Immobilien, Varta und Vitesco Technologies Geschäftszahlen für das abgelaufene Quartal.

Wichtige Termine: