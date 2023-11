USA greifen Iran-nahe Einrichtungen in Syrien an

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2023. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

(Reuters) - Mit zwei Luftangriffen in Syrien gegen den Iran und mit ihm verbündete Gruppen haben die USA auf eine Serie von Anschlägen auf US-Streitkräfte in Syrien und im Irak reagiert.

Ein Ausbildungszentrum nahe der Stadt Albu Kamal und ein sicheres Haus nahe der Stadt Mayadeen seien getroffen worden, teilte US-Verteidigungsminister Lloyd Austin am Sonntag mit. US-Präsident Joe Biden habe die Angriffe angeordnet. "Für den Präsidenten gibt es keine höhere Priorität als die Sicherheit des US-Personals und er hat die heutige Aktion befohlen, um deutlich zu machen, dass die Vereinigten Staaten sich selbst, ihr Personal und ihre Interessen verteidigen werden", sagte Austin. Insidern zufolge richteten sich die Angriffe auch gegen ein Lager pro-iranischer Milizen in einem Gebiet westlich von Albu Kamal in der Provinz Deir al Zor. Der andere Angriff habe sich in der Nähe der Stadt Mayadeen nahe der irakischen Grenze ereignet, die als Hochburg pro-iranischer Milizen gelte, sagten mit der Angelegenheit vertraute Personen.

Die USA haben rund 900 Soldaten in Syrien und weitere 2500 im benachbarten Irak stationiert, um die dortigen Kräfte zu unterstützen, die ein Wiedererstarken des Islamischen Staates verhindern wollen. Es wächst die Sorge, dass sich der Konflikt zwischen Israel und der Hamas auf den gesamten Nahen Osten ausweiten und die US-Truppen in den abgelegenen Stützpunkten zur Zielscheibe werden könnten. Der Iran unterstützt die radikal-islamische Palästinensergruppe Hamas, hat nach eigenen Angaben aber keine Rolle bei dem Massaker unter Zivilisten bei dem Überfall der Gruppierung auf das israelische Grenzgebiet im Oktober gespielt.

