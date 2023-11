Wirtschaftsweise - Ausbau von Erneuerbaren wichtiger als billiger Industriestrom

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2023. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Berlin (Reuters) - Der Ausbau der erneuerbaren Energien sollte laut der Wirtschaftsweisen Ulrike Malmendier Vorrang vor einem möglichst günstigen Strompreis für die Industrie haben.

Jeder Cent, der in den Industriestrompreis gesteckt werde, wäre aus ihrer Sicht besser im Ausbau von Stromtrassen oder der Wasserstoffinfrastruktur angelegt. Die Ökonomin sagte am Montag auf dem "SZ Wirtschaftsgipfel" in Berlin, es sei vom Grundsatz her der falsche Ansatz zu versuchen, durch Drücken der Energiepreise Unternehmen unbedingt im Land halten zu wollen, die sonst weggehen würden. Allenfalls könnten solche Hilfen als Überbrückungsmaßnahme dienen, aber nicht, um die aktuelle Zusammensetzung der Industrie zu zementieren. Es gelte, die Krise als Chance zu nutzen: "Wir müssen das Angebot an erneuerbarer Energie ausweiten", betonte Malmendier.

Nach monatelangem Ringen hatte sich die Bundesregierung jüngst auf eine Strompreisbremse für Industrie und Mittelstand verständigt. Die Preissenkung soll für fünf Jahre gelten. Unter anderem soll die Stromsteuer auf das europäische Mindestmaß reduziert werden. Rund 350 besonders energieintensive Betriebe sollen zusätzlich besonders entlastet werden.

