Die meistgehandelten Produkte: Bullishe Stimmung beim DAX.

Heute morgen notiert der DAX® ein leichtes Plus genüber dem Vortag. Der Index erreichte bisher einen Tageshoch von 15.428 Punkten. Anleger warten insbesondere auf die Inflationsdaten der USA, die im Laufe des heutigen Tages veröffentlicht werden. Unter anderen veröffentlichten heute RWE, Varta starke Quartalszahlen, während Nordex seinen bisherigen Ausblick bestätigte.

Nach Angaben der Euwax werden aktuell sowohl Call als auch Put Knock-out-Produkten auf den DAX® nachgefragt. Bei den Optionsscheinen handeln Anleger am meisten mit Calls auf den DAX®. Die erwartete Staatshilfen für Siemens Energy und die Kurserholungen der Aktie lassen Anleger Faktor-Long-Produkte auf diesen Wert nachfragen.

Anbei finden Sie äquivalente Produkte zu den aktuell beliebtesten Hebelprodukten an der European Warrant Exchange. Die EUWAX ist ein Handelsplatz an dem Aktien, Anleihen, Fonds und derivate Finanzprodukte gehandelt werden. Im folgendem sehen Sie die beliebtesten Titel gemessen am gehandelten Volumen.

Die beliebtesten Titel

Knock-Out-Optionsscheine



Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basiswertpreis Knock-Out-Barriere Hebel Letzter Bewertungstag DAX ® Call HC1KR9 14,73 15384,00 Punkte 13921,797827 Punkte 10,45 Open End DAX ® Call HC1XE1 8,61 15384,00 Punkte 14549,987104 Punkte 17,94 Open End DAX ® Put HC8SGR 0,97 15384,00 Punkte 15461,634493 Punkte 156,28 Open End DAX ® Put HC5S5J 11,99 15384,00 Punkte 16581,7166 Punkte 12,84 Open End DAX ® Put HR6EDW 12,90 15384,00 Punkte 16671,485017 Punkte 11,95 Open End

Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 14.11.2023; 10:00 Uhr;

Optionsscheine

Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basiswertpreis Basiswert Strike Hebel Letzter Bewertungstag DAX ® Call HC9MZQ 0,88 15389,42 Punkte 15600,00 Punkte 176,30 28.11.2023 DAX ® Call HD05B1 4,28 15389,42 Punkte 15400,00 Punkte 36,17 16.01.2024 DAX ® Call HC37PY 4,64 15389,42 Punkte 15700,00 Punkte 33,22 12.03.2024 DAX ® Call HD0B4D 6,92 15389,42 Punkte 14900,00 Punkte 22,21 22.12.2023 Rheinmetall AG Call HC96DC 2,45 282,85 EUR 280,00 EUR 11,57 13.03.2024

Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 14.11.2023; 10:20 Uhr;

Faktor-Optionsscheine

Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basiswertpreis Reset Barriere Faktor Letzter Bewertungstag DAX ® Short HC6WGZ 11,68 15364,91 Punkte 16880,750158 Punkte -5 Open End Rheinmetall AG Long HC33DE 17,92 282,45 EUR 211,932328 EUR 3 Open End Siemens Energy AG Long HD09XE 23,57 10,24 EUR 7,46902 EUR 3 Open End DAX ® Long HD04LH 18,47 15364,91 Punkte 15040,493297 Punkte 25 Open End DAX ® Short HC9781 10,43 15364,91 Punkte 21483,336877 Punkte -2 Open End

Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 14.11.2023; 10:15Uhr

