GNW-Adhoc: Diabeteskontrolle und -prävention verstehen für ein besseres Leben

Association (ISA) unterstützt erneut den Weltdiabetestag (WDD) (https://worlddiabetesday.org/), der jedes Jahr am 14. November vom Internationalen Diabetesverband (IDF) (https://www.idf.org/) organisiert wird und 2023 'Kenne Dein Risiko, kenne Deine Antwort' zum Thema hat.(1) 1 von 10 Erwachsenen weltweit, das sind etwa 537 Millionen Menschen, haben Diabetes, und eine weitere halbe Million laufen Gefahr, Typ-2-Diabetes zu entwickeln.(2) Dabei kann Typ-2-Diabetes mit allen dazugehörigen Komplikationen verzögert oder gar verhindert werden, wenn man sich für gesunde Lebensgewohnheiten entscheidet und diese aufrechterhält. Dazu gehört auch eine gesunde Ernährung und körperlich aktiv zu sein. Aus diesem Grund folgt die ISA dem Aufruf zur Sensibilisierung für Diabetes und die Antwort darauf. Entdecken Sie die neusten Ernährungsleitlinien für die Diabeteskontrolle Es ist wichtig, das eigene Risiko für Diabetes Typ 2 zu kennen, um diese Erkrankung verzögern oder verhindern zu können. Zu wissen, was man für eine bessere Diabeteskontrolle tun und essen muss, ist ebenfalls entscheidend! Die ISA unterstützt Gesundheitsfachkräfte mit den neusten, evidenzbasierten Ernährungsleitlinien für das Patientengespräch über die Diabetesprävention und -behandlung. Aus diesem Grund zielt die Kampagne der ISA zum Weltdiabetestag darauf ab, das Bewusstsein dafür zu schärfen, wie wichtig das Wissen um die richtige Ernährung für die Diabetesprävention und -behandlung ist, und gleichzeitig die neusten Ernährungsleitlinien für die Diabetesbehandlung und die Empfehlungen für den Verzehr von kalorienarmen/-freien Süßstoffen bei Diabetes bekannt zu machen: * Schauen Sie sich das ISA Video (https://www.youtube.com/watch?v=gMIipr- rGkU&t=1s) zu den neusten Leitlinien für die klinische Praxis und die Ernährung im Rahmen der Diabetesbehandlung an, einschließlich der Empfehlungen zu kalorienarmen/-freien Süßstoffen * Laden Sie sich das neue ISA Factsheet (https://www.sweeteners.org/wp- content/uploads/2023/11/de-isa-diabetes-factsheet-2023.pdf) für Gesundheitsfachkräfte zu kalorienarmen/-freien Süßstoffen bei Diabetes herunter * Entdecken Sie das Kapitel 5 der ISA Broschüre zum Thema "kalorienarme/-freie Süßstoffe, Diabetes und kardiometabolische Gesundheit (https://www.sweeteners.org/wp- content/uploads/2023/09/isa_2023_dynamicpdf_chapter_5.pdf)" * Nehmen Sie am ISA Webinar teil, das zusammen mit der Brasilianischen Gesellschaft für Nahrungsmittel und Ernährung (Sociedade Brasileira de Alimentação e Nutrição - SBAN (https://sban.org.br/index.aspx)) organisiert wird, und zwar am 1 Dezember 2023 zum Thema ?Empfehlungen und Regelungen zur Verwendung von kalorienarmen/-freien Süßstoffen: die globale und die brasilianische Perspektive". Kalorienarme/-freie Süßstoffe im Rahmen einer gesunden Ernährung für Menschen mit Diabetes Neben anderen Ecksteinen der Diabetesbehandlung kann eine gesunde Ernährung die Blutzuckerkontrolle verbessern, die Gefahr diabetischer Komplikationen senken und die Lebensqualität verbessern. Diabetes- und Ernährungsorganisationen weltweit stellen fest, dass kalorienarme/-freie Süßstoffe sicher bei Menschen mit Diabetes eingesetzt werden können, um ohne Auswirkungen auf die Blutzuckerkontrolle zu einer Senkung der gesamten Energie- und Zuckeraufnahme beizutragen, und folglich eine hilfreiche Strategie zur Unterstützung der Blutzucker- und Gewichtskontrolle sein können.(3-8) Dies wurde unter anderem in den ?Evidenzbasierten europäischen Empfehlungen für die diätetische Behandlung von Diabetes" eingeräumt, die im April 2023 von der Arbeitsgruppe Diabetes und Ernährung (DNSG) der Europäischen Gesellschaft für Diabetesforschung (EASD)(3) aktualisiert wurden, ebenso wie vom Amerikanischen Diabetesverband (ADA) in seinen jährlich aktualisierten ?Pflegestandards für Diabetes", zusammen mit den Empfehlungen des ADA zur aktuellen klinischen Praxis und zur medizinischen Ernährungstherapie.(4) Die Aktivitäten der ISA zum Weltdiabetestag 2023 werden von Diabetesorganisationen befürwortet, darunter der brasilianische Diabetesverband (ANAD (https://www.anad.org.br/))(9), der brasilianische Verband der Diabetespädagogen (ANBED)(10) und der brasilianische Verband der Diabetesorganisationen (FENAD (https://fenad.org.br/)).(1)(1) Teilen Sie die ISA Kampagne zum Weltdiabetestag 2023 auf den sozialen Medien mit Ihren Freunden, Ihrer Familie und Ihrem Netzwerk mit den speziellen Hashtags #ISA4WDD, #WorldDiabetesDay und #KnowYourRisk. 