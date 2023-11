GNW-Adhoc: Future Minerals Forum 2024: Ma'aden spielt Schlüsselrolle bei der Bewältigung der Herausforderungen in der Mineralindustrie

^RIAD, Saudi-Arabien, Nov. 14, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Das Future Minerals Forum

(FMF) gab heute bekannt, dass Ma'aden bereits zum dritten Jahr in Folge als Gründungspartner an der Veranstaltung teilnehmen wird. Als größtes Rohstoffunternehmen im Nahen Osten wird Ma'aden im Rahmen des FMF 2024 im Januar erneut eine entscheidende Rolle in den Diskussionen um die Gestaltung des globalen Mineraliensektors spielen. Im Mittelpunkt der Veranstaltung steht die Schaffung krisensicherer und verantwortungsvoller Wertschöpfungsketten in der rohstoffreichen Superregion Afrika, West- und Zentralasien. Das FMF 2024 wird Regierungsvertreter, Führungskräfte aus dem Bergbausektor, Investoren und andere Stakeholder zusammenbringen. Ziel ist es, Partnerschaften und Wachstum zu fördern, die zur Nachhaltigkeit des Sektors beitragen und die globalen Lieferketten für Mineralien stärken. Im vergangenen Jahr gab Ma'aden auf dem FMF eine Reihe wichtiger Ankündigungen bekannt, darunter ein bedeutendes Joint Venture mit dem PIF namens Manara Minerals. Das Unternehmen soll die Entwicklung stabiler globaler Lieferketten unterstützen, die für die Energiewende von entscheidender Bedeutung sind. Ma'aden hat auch wichtige Vereinbarungen mit den weltweit führenden Bergbauunternehmen Ivanhoe Electric und Barrick Gold Corporation abgeschlossen, um die Entwicklung des Bergbausektors im Königreich voranzutreiben. Das Forum spielt eine wichtige Rolle bei der Förderung von Investitionen und Partnerschaften in Saudi-Arabien und weltweit. Spannende neue Initiativen, die auf dem FMF 2024 diskutiert werden, umfassen die Entwicklung von Humanressourcen und Talenten in der Region mithilfe von Kompetenzzentren; die Schaffung von Nachhaltigkeitsstandards, die den Anforderungen der Gastländer entsprechen und das Vertrauen der Gesellschaft gewinnen; sowie die Errichtung einer Drehscheibe für nachhaltige Metalle in der Superregion, die durch den Einsatz moderner Technologien und die Einrichtung von Verarbeitungszentren möglich gemacht werden soll. Das FMF 2023 war mit über 9.000 Teilnehmern vor Ort und über 13.000 Teilnehmern aus der Ferne ein durchschlagender Erfolg. Das FMF 2024 wird voraussichtlich eine noch größere Reichweite haben und den Fokus auf umsetzbare Lösungen für die Herausforderungen des Bergbau- und Mineraliensektors legen. Das FMF 2024 findet vom 9. bis 11. Januar 2024 im King Abdulaziz International Convention Center in Riad statt und steht unter der Schirmherrschaft des Kustos der beiden Heiligen Moscheen, König Salman bin Abdulaziz Al Saud. Weitere Informationen über das FMF 2024 und die Möglichkeit zur Anmeldung finden Sie unter https://www.futuremineralsforum.com/registration/. °