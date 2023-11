RWE steigert Gewinn auf mehr als das Doppelte

Energiekonzern

Essen (dpa) - Gute Geschäfte mit Stromerzeugung und -handel haben dem Energiekonzern RWE in den ersten neun Monaten des Geschäftsjahres 2023 satte Gewinne beschert. Das bereinigte Nettoergebnis lag Ende September bei knapp 3,4 Milliarden Euro und damit mehr als doppelt so hoch wie im Vorjahreszeitraum, wie RWE in Essen berichtete.

Das Unternehmen bekräftigte den Ausblick für das Gesamtjahr 2023: Demnach werden für das Gesamtjahr weiterhin 3,3 bis 3,8 Milliarden Euro Reingewinn vorhergesagt. Die Dividende für das laufende Geschäftsjahr soll je Aktie von 10 Cent auf einen Euro erhöht werden, wie das Unternehmen bereits im März 2023 angekündigt hatte.

Finanzvorstand Michael Müller nannte eine «starke Investitionstätigkeit» als Grund für das Ergebniswachstum. Seit Jahresbeginn sei die Erzeugungskapazität um rund sechs Gigawatt gestiegen. «Das führt zu einer deutlich gesteigerten Stromproduktion aus erneuerbaren Energien, die zu unserem Ergebniswachstum beiträgt.» Diese Entwicklung werde sich fortsetzen. Derzeit befänden sich weltweit Projekte mit rund acht Gigawatt im Bau. Zum 1. März hatte RWE den US-Solarstromerzeuger Con Edison übernommen.