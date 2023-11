Weltmarkt für elektronische Bauelemente schrumpft

MÜNCHEN (dpa-AFX) - Der Weltmarkt für elektronische Bauelemente wird in diesem Jahr voraussichtlich schrumpfen. Rund um den Globus werden die Umsätze nach Einschätzung des Verbands der deutschen Elektro- und Digitalindustrie (ZVEI) voraussichtlich um über acht Prozent auf knapp 687 Milliarden Euro zurückgehen. Hauptursache ist die schwache Nachfrage in China, im asiatisch-pazifischen Raum und in Amerika, wie der ZVEI am Dienstag in München am Rande der Messe productronica mitteilte. In Deutschland wie auch in Europa insgesamt nimmt die Nachfrage demnach aber gegen den globalen Trend zu.

"Der deutsche Markt für elektronische Bauelemente wird mit einem Umsatz von 20,8 Milliarden Euro zum Jahresende ein Plus von 9,7 Prozent aufweisen und das Vorkrisenniveau von 2019 übertreffen", prophezeite Nicolas-Fabian Schweizer, Vorsitzender des ZVEI-Fachverbands für Leiterplatten und elektronische Systeme. Die Produktion elektronischer Bauelemente durch deutsche Unternehmen wird nach Einschätzung des ZVEI ebenfalls zunehmen, wenn auch nur um vergleichsweise bescheidene ein bis zwei Prozent./cho/DP/ngu