Börsen geht die Puste aus - Siemens hievt Dax ins Plus

Frankfurt (Reuters) - Der Börsenrally ist am Donnerstag die Luft ausgegangen. Der EuroStoxx50 lag am Nachmittag knapp im Plus bei 4319 Zählern. Die wichtigsten US-Indizes eröffneten leicht im Minus. Kursgewinne bei Siemens hievten indes den Dax um 0,7 Prozent ins Plus auf 15.853 Punkte. Der Münchner Technologiekonzern begeisterte die Investoren mit einem fast verdoppelten Nettogewinn und einer höheren Dividende. Die Aktien kletterten um 6,3 Prozent auf ein Drei-Monats-Hoch von 147,60 Euro und waren damit die größten Gewinner im deutschen Leitindex.

Ansonsten versuchten die Anleger, die neuesten Konjunkturdaten mit Blick auf die künftige Geldpolitik der US-Notenbank Fed zu deuten. "Ich denke, dass die Rally aufgrund der jüngsten Wirtschaftsdaten gerechtfertigt ist", sagte Peter Andersen, Gründer des Vermögensverwalters Andersen Capital Management in Boston. "Allerdings haben die regionalen Fed-Behörden sehr unterschiedliche Meinungen zu den Einzelheiten, was die Anleger verwirrt."

DEVISEN UND ANLEIHEN AUF RICHTUNGSSUCHE - ÖL UNTER DRUCK

Die Währungshüter bekämpfen die hohe Inflation mit einem straffen geldpolitischen Kurs. Sie wollen zugleich den heiß gelaufenen Arbeitsmarkt abkühlen, ohne jedoch den Konjunkturmotor abzuwürgen. So gingen die US-Importpreise im Oktober stärker zurück als erwartet und zeigten damit einen nachlassenden Inflationsdruck an. Gleichzeitig fiel die Zahl der Erstanträge auf US-Arbeitslosenhilfe zuletzt höher aus als erwartet. Die Produktion in der US-Industrie ging indes stärker als erwartet zurück.

Am Devisenmarkt baute der Dollar-Index seine knappen Gewinne wieder ab. Ein vorsichtiger Zinsoptimismus der Anleger drückte ihn leicht ins Minus auf 104,276 Punkten. Der Euro gewann im Gegenzug 0,2 Prozent auf 1,0864 Dollar. Nach einem Ausverkauf vom Mittwoch griffen die Anleger erneut bei Staatsanleihen zu. Die steigenden Kurse drückten die Renditen. Die zehnjährigen US-Bonds rentierten mit 4,467 Prozent nach 4,537 Prozent am Vortag. Die Rendite der Bundesanleihen mit der gleichen Laufzeit fiel auf 2,594 Prozent von 2,631 Prozent. "Solange wir nicht jeden Tag in jedem einzelnen Datensatz genau das sehen, was die Fed sehen will, ist jede Rally in Gefahr", kommentierte Kit Juckes, Stratege bei der französischen Bank Societe Generale. "Der Ausverkauf des Dollars wird ins Stocken geraten, die Rally am Anleihemarkt wird ins Stocken geraten und der Aktienmarkt wird völlig durcheinander sein."

Am Ölmarkt setzte ein Anstieg der US-Lagerbestände die Preise unter Druck. Die Nordsee-Rohölsorte Brent und die leichte US-Sorte WTI verbilligten sich um jeweils rund 2,5 Prozent auf 79,22 und 74,66 Dollar pro Barrel (159 Liter). Damit erreichten sie den tiefsten Stand seit vier Monaten.

HELLOFRESH IM FREIEN FALL

Bei den Einzelwerten erlebten HelloFresh mit dem größten Kurssturz der Firmengeschichte einen rabenschwarzen Tag. Wegen Problemen im Geschäft mit Fertiggerichten hat der Kochbox-Versender seine Gewinnprognose zurückgeschraubt. Die Aktie fiel um knapp 25 Prozent auf ein Vier-Jahres-Tief von 15,98 Euro.

Im Luxussektor brachen Burberry angesichts einer Nachfrageflaute und kassierten Zielen um mehr als neun Prozent ein. Papiere der Gucci-Mutter Kering und LVMH büßten im Sog des britischen Modehauses jeweils rund zwei Prozent ein. "Der Glanz des Luxussektors schwindet, da selbst gehobenere Verbraucher den Gürtel enger schnallen", sagten die Analysten von Hargreaves Lansdown.

Der schwedische Tomb-Raider-Macher Embracer punktete bei den Anlegern mit einem besser als erwartet ausgefallenen Ergebnis. Die Aktien des Videospiele-Entwicklers steigen um 12,2 Prozent und stehen mit 24,50 Kronen auf ein Siebeneinhalb-Wochen-Hoch.

