Dax-Rally geht weiter - Ölpreisverfall hilft

Frankfurt (Reuters) - Die Stimmung am deutschen Aktienmarkt bleibt zum Abschluss einer starken Woche optimistisch.

Der Dax stieg am frühen Freitagmorgen um 0,3 Prozent auf 15.829 Punkte und steuerte damit auf einen Wochengewinn von knapp vier Prozent zu. Für Rückenwind sorgen Börsianern zufolge momentan die rückläufige Inflation und die zuletzt kräftig gesunkenen Ölpreise. "Mittlerweile ist Öl so günstig wie zuletzt Mitte Juli. Das ist für Unternehmen, Notenbanken, Verbraucher und Aktionäre eine gleichermaßen gute Nachricht", sagte Portfolio-Manager Thomas Altmann vom Handelshaus QC Partners. Angesichts der sinkenden Teuerungsraten nehmen die Wetten an den Finanzmärkten auf eine Abkehr der Notenbanken von ihrem Zinserhöhungskurs zu.

Anleger warteten am Freitag auf weitere geldpolitische Signale vom jährlich stattfindenden European Banking Congress (EBC) in Frankfurt. Erwartet werden unter anderem Reden von EZB-Präsidentin Christine Lagarde und von Bundesbank-Präsident Joachim Nagel.

Bei den Einzelwerten stachen Fresenius Medical Care(FMC) mit einem Plus von 4,4 Prozent hervor. Händler verwiesen auf eine Hochstufung der Societe Generale. Die Analysten hätten die Bewertung der Titel des Dialysekonzerns auf "Buy" von "Hold" hochgeschraubt, hieß es.

