Europas Anleger treten auf die Bremse - Siemens stützt Dax

Frankfurt (Reuters) - Nach der jüngsten Rally haben Europas Anleger am Donnerstag den Fuß vom Gaspedal genommen. Der EuroStoxx50 trat bis zum Mittag bei 4313 Zählern auf der Stelle, während der Dax gestützt auf Kursgewinne bei Siemens 0,4 Prozent im Plus bei 15.811 Punkten stand.

Der Münchner Technologiekonzern begeisterte die Investoren mit einem fast verdoppelten Nettogewinn und einer höheren Dividende. "Das Traumszenario für Anleger rundet ein weiterer Aktienrückkauf über sechs Milliarden Euro in den nächsten fünf Jahren ab", sagte Kapitalmarktstratege Jürgen Molnar vom Broker RoboMarkets. Siemens-Aktien hoben um 6,6 Prozent auf ein Drei-Monats-Hoch von 148,08 Euro ab.

Insgesamt sehen Strategen trotz einer kleinen Verschnaufpause weiter Luft nach oben an den Aktienmärkten. "Zwar ist das Tempo des Anstiegs nicht mehr ganz so rasant wie noch vor ein paar Tagen, doch es erscheint konstant", sagte Frank Sohlleder, Marktstratege beim Broker ActivTrades. Die durch eine rückläufige Inflation in den USA geschürten Spekulationen auf baldige Zinssenkungen der US-Notenbank hatte die Rally in Gang gesetzt. "Die Hoffnung scheint in den Markt zurückgekehrt zu sein, dass sich die dunklen Rezessionswolken schon bald lichten könnten."

KONJUNKTURDATEN IM BLICK

Besser als erwartet ausfallende Wirtschaftsdaten gepaart mit einer abklingenden Inflation nährten aber auch das Szenario einer wirtschaftlich "sanften Landung", was der Fed mehr Zeit geben würde, bevor sie die Zinsen senkt. "Die Stimmung in dieser Angelegenheit schwankt von Sitzung zu Sitzung. Die Fed hat gesagt, dass sie von den Daten bestimmt wird, also ist es genau das, was den Markt umtreibt", sagte Strategin Susannah Steeter von Hargreaves Landsdown. Im Blick behalten die Investoren deswegen die aus den USA anstehenden Daten zur Industrieproduktion sowie die Erstanträge auf US-Arbeitslosenhilfe.

Am Devisenmarkt notierte der zuletzt unter Druck geratene Dollar-Index im Vorfeld 0,1 Prozent fester bei 104,44 Punkten.

HELLOFRESH IM FREIEN FALL

Am Aktienmarkt waren Titel von Versorgern angesichts rückläufiger Ölpreise europaweit am stärksten gefragt. Die Aktien von E.ON und RWE stiegen um bis zu 1,9 Prozent. Einen rabenschwarzen Tag erlebten HelloFresh mit dem größten Kurssturz der Firmengeschichte. Wegen Problemen im Geschäft mit Fertiggerichten hat der Kochbox-Versender seine Gewinnprognose zurückgeschraubt. Die Aktie fiel zeitweise um gut 22 Prozent auf ein Acht-Monats-Tief von 15,98 Euro.

Im Luxussektor brachen Burberry angesichts einer Nachfrageflaute und kassierten Zielen um mehr als elf Prozent ein. Papiere der Gucci-Mutter Kering und LVMH büßten im Sog dessen je 1,6 Prozent ein. "Der Glanz des Luxussektors schwindet, da selbst gehobenere Verbraucher den Gürtel enger schnallen", sagten die Analysten von Hargreaves Lansdown.

Der schwedische Tomb-Raider-Macher Embracer punktete bei den Anlegern mit einem besser als erwartet ausgefallenen Ergebnis. Die Aktien des Videospiele-Entwicklers steigen um bis zu 16,4 Prozent und stehen mit 24,50 Kronen auf ein Siebeneinhalb-Wochen-Hoch.

