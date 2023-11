Kabinett beschließt Regelungen für Wasserstoffkernnetz

BERLIN (dpa-AFX) - Das Kabinett hat einen Beschluss zum Bau wichtiger Wasserstoff-Leitungen gefasst. Dabei geht es um die Finanzierung des geplanten sogenannten Wasserstoffkernnetzes, das 9700 Kilometer umfassen soll. Der Bau soll privatwirtschaftlich finanziert werden, die Netzentgelte aber zunächst gedeckelt, was der Staat absichern soll. Dafür nötige Regelungen beschloss das Kabinett am Mittwoch in Berlin.

Auf Wasserstoff ruhen große Hoffnungen als klimafreundlicher Alternative zu fossilen Brennstoffen wie Öl und Gas. Parallel zum Kabinettsbeschluss hätten die Fernleitungsnetzbetreiber ihren Antragsentwurf zur Ausgestaltung des Wasserstoffkernnetzes bei der Bundesnetzagentur eingereicht, die die Pläne am Ende genehmigen müsse, teilte das Wirtschaftsministerium mit. Im Jahr 2026 solle erstmals ein Netzentwicklungsplan für Gas und Wasserstoff von der Bundesnetzagentur genehmigt werden./hrz/DP/stw