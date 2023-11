OTS: Mazars GmbH & Co. KG / Mazars und FORVIS gründen globales Top-10-Netzwerk

Mazars und FORVIS gründen globales Top-10-Netzwerk Hamburg (ots) - Mazars, eine der führenden internationalen Prüfungs- und Beratungsgesellschaften, und FORVIS, die achtgrößte Prüfungs- und Beratungsgesellschaft in den USA, werden mit Wirkung zum 1. Juni 2024 ein neues globales Top-10-Netzwerk bilden. Dieses innovative Netzwerk ist auf kontinuierliches globales Wachstum ausgerichtet und versetzt beide Unternehmen in die Lage, ihren Mandanten - vor allem denen mit internationalem Bedarf - auf Basis erweiterter Ressourcen noch umfassendere Services anzubieten. Das Netzwerk wird weltweit unter einer einheitlichen Marke auftreten: Forvis Mazars. Mit einem Umsatz von rund 4,7 Milliarden Euro (5 Milliarden US-Dollar) wird Forvis Mazars zukünftig in den Top-10 der globalen Netzwerke rangieren. Das einzigartige Konzept des aus lediglich zwei Unternehmen bestehenden Netzwerks ist auf Agilität und Konsistenz sowie eine globale Abdeckung ausgelegt, um die Bedürfnisse von Mandanten jeder Größenordnung zu erfüllen. Beide Unternehmen bleiben weiterhin im Besitz ihrer jeweiligen Partnerschaften. "Ich bin hocherfreut, dass Mazars und FORVIS diesen transformativen Schritt unternommen haben, aus dem sich für beide Unternehmen bei der Betreuung unserer Mandanten und der Förderung unserer Mitarbeiter*innen ganz neue Möglichkeiten ergeben", sagt Hervé Hélias, Chairman der Mazars Group. "Wir freuen uns darauf, ein innovatives Netzwerkmodell in unserer Branche zu positionieren und diese Reise gemeinsam fortzusetzen. Die Bildung dieses Netzwerks bringt die internationale Strategie von Mazars deutlich voran. Unsere Mandanten profitieren zukünftig von der Stärke unserer international integrierten Partnerschaft in 100 Ländern ebenso wie von den Vorteilen der großen landesweiten Partnerschaft von FORVIS in den USA. Das verschafft uns die Reichweite und erweiterte Präsenz, die wir in den USA angestrebt haben, und macht uns zu einem Top-10-Netzwerk neuer Größenordnung mit umfassender globaler Abdeckung." "Ein Netzwerk aus zwei Firmen, das unter einer einheitlichen globalen Marke auftritt, bringt die korrespondierenden Strategien unserer Unternehmen schnell voran. Es bietet die Chance, unsere Mandanten besser zu betreuen, insbesondere solche mit internationalen Bedürfnissen, und unsere Mitarbeiter*innen auf unserem weiteren Wachstumspfad zu unterstützen. Unsere Unternehmen kennen sich gut, arbeiten schon sehr lange zusammen und pflegen eine sehr ähnliche Kultur, in der unsere Mitarbeiter*innen und Mandanten an erster Stelle stehen", sagt Tom Watson, CEO von FORVIS. "FORVIS hat sich schon immer leidenschaftlich dafür eingesetzt, eine Unmatched Client Experience® zu bieten und das Potenzial unserer Mandanten und Mitarbeiter*innen zu erschließen. Das neue Netzwerk ermöglicht es uns, dies auf einer verstärkten globalen Plattform zu tun." Mazars ist mit Büros in mehr als 100 Ländern und Regionen sehr erfolgreich am Markt vertreten, hat an Bekanntheit gewonnen und arbeitet mit einigen der namhaftesten Unternehmen der Welt zusammen. FORVIS bietet auf Basis einer 100-jährigen Geschichte eine Unmatched Client Experience® und wurde zu einem Top-10-Unternehmen in den USA, das gleichzeitig eine erweiterte globale Plattform anstrebt. In einer Zeit starker Veränderungen für Unternehmen weltweit und einer sich verändernden Marktdynamik wird das neue globale Netzwerk flexibel agieren und über die nötige Größe, Kapazität und Reichweite verfügen, um aktuelle und zukünftige Mandantenbedürfnisse weltweit mit einem Höchstmaß an Konsistenz und Qualität zu erfüllen. Über Mazars Mazars ist eine international integrierte Partnerschaft, die auf die Bereiche Wirtschaftsprüfung, Steuern und Recht* sowie Accounting, Financial Advisory und Consulting spezialisiert ist. Wir sind in über 100 Ländern und Regionen der Welt tätig und greifen auf die Expertise von mehr als 30.000 Professionals in der integrierten Partnerschaft von Mazars zurück, um Mandanten jeder Größe in jeder Phase ihrer Entwicklung zu unterstützen. Mehr unter http://www.mazars.com *Wenn nach den geltenden Landesgesetzen zulässig. Über FORVIS FORVIS, LLP ist ein Dienstleistungsunternehmen mit globaler Reichweite und der Expertise, Unternehmen voranzubringen. 6.000 engagierte Mitarbeiter*innen bieten durch die Erbringung von Prüfungs-, Steuer- und Beratungsdienstleistungen für Mandanten in allen 50 US-Bundesstaaten und auf internationaler Ebene eine Unmatched Client Experience®. FORVIS gehört zu den größten Wirtschaftsprüfungsgesellschaften in den USA und verfolgt beharrlich das Ziel, Mitarbeiter*innen und Mandanten dabei zu unterstützen, ihr volles Potenzial zu entfalten. Mehr unter http://www.forvis.com