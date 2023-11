Pressestimme: 'Neue Osnabrücker Zeitung' zu Linke

OSNABRÜCK (dpa-AFX) - "Neue Osnabrücker Zeitung" zu Linke:

"Kurz vor ihrem Parteitag in Augsburg versuchen Spitzenpolitiker wie Dietmar Bartsch, die Mitglieder auf ein Comeback der Partei einzuschwören. Aber wo sollen neue, überzeugendere Positionen herkommen? Sicher, der ewige Streit in der Partei hat der Linken nicht geholfen. Aber seine Abwesenheit garantiert noch lange keine Wahlerfolge. In dem politischen Raum, in dem die Linke unterwegs sein will, gibt es kein Vakuum. Wer Angst um seine wirtschaftliche Existenz hat oder schlicht unzufrieden ist, orientiert sich eher Richtung AfD. Eine Reichensteuer fordert mittlerweile auch die SPD. Und Sahra Wagenknechts Bewegung hat immerhin den Vorteil der Personalisierung."/zz/DP/he