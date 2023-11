Pressestimme: 'Reutlinger General-Anzeiger' zu Beschuss von Krankenhäusern

REUTLINGEN (dpa-AFX) - "Reutlinger General-Anzeiger" zu Beschuss von Krankenhäusern:

"Die Terrororganisation verschanzt sich in Krankenhäusern, sogar in Kinderkliniken. Die Hamas versteckt sich also feige hinter Kindern und Kranken. Wenn sich die Israelis nun gegen den Terrorangriff wehren, kommt es unvermeidlich auch zu zivilen Opfern. Die Hamas nimmt das nicht nur in Kauf, es ist Teil ihres menschenverachtenden Plans: Je mehr zivile Opfer es in der eigenen Bevölkerung gibt, desto größer ist die Empörung in der Welt. Dieser Plan scheint momentan aufzugehen."/zz/DP/he