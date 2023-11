SenioResidenz AG / Schlagwort(e): Immobilien

SenioResidenz AG nimmt Bewertungskorrektur auf Klinik-Liegenschaft in Leukerbad vor



15.11.2023 / 18:00 CET/CEST

Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 16 KR

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



MEDIENMITTEILUNG

Ad hoc-Mitteilung gemäss Ziff. 16 Kotierungsreglement der BX Swiss



Zürich, 15. November 2023 Die SenioResidenz AG (BX Swiss AG: SENIO) hat im Zusammenhang mit der Nachlassstundung der Mieterin Leukerbad Clinic AG eine Neubeurteilung der Klinik-Liegenschaft in Leukerbad vorgenommen. Die Gesellschaft ist weiterhin im engen Kontakt mit dem Sachwalter betreffend Sanierung der Leukerbad Clinic AG und den Möglichkeiten zur Sicherstellung eines Klinikbetriebs. Unter Berücksichtigung der aktuellen Situation der Mieterin, der herrschenden unsicheren Wirtschaftsentwicklung und des höheren Zinsumfelds ist ein weiteres Durchsetzen der im Jahr 2018 bei der Akquisition der Liegenschaft vereinbarten gestaffelten Mietzinsanstiege nicht mehr möglich. Es wird daher eine Mietzinsanpassung stattfinden müssen, um langfristig ein erfolgreiches operatives Bestehen eines Klinikbetreibers zu ermöglichen. Ziel der Gesellschaft ist es, in den nächsten Monaten einen entsprechenden Mietvertragsabschluss zu erreichen. Der Verwaltungsrat der SenioResidenz AG hat aufgrund der Sachlage die Liegenschaft und Mietaussichten neu beurteilt und beschlossen, die Liegenschaft in der Jahresendbewertung 2023 in einer Grössenordnung von CHF 8 - 13 Mio. abzuwerten (Marktwert per 30. Juni 2023: CHF 34.95 Mio.). Durch diese wesentliche Bewertungsanpassung wird die SenioResidenz AG das Geschäftsjahr 2023 mit einem Verlust inkl. Neubewertungen abschliessen (Vorjahr Gewinn inkl. Neubewertungen CHF 3.1 Mio.). Die endgültige Bewertungsanpassung wird im Rahmen des Jahresabschlusses 2023 festgelegt. Der Jahresbericht 2023 wird am 23. Februar 2024 publiziert. Kontaktperson

Peter Mettler

Delegierter des Verwaltungsrats und CEO

SenioResidenz AG

Feldeggstrasse 26

CH-8008 Zürich

Telefon +41 (0)44 905 20 90

info@senio.ch

www.senio.ch SenioResidenz AG

Die SenioResidenz AG ist eine im Immobilienbereich tätige Gesellschaft mit Sitz in Zürich. SenioResidenz AG fokussiert ihre Aktivitäten auf Investitionen in ausgewählte Liegenschaften, vor allem im Bereich Seniorenimmobilien und Pflegeeinrichtungen. Dazu gehören Alterswohnungen, Liegenschaften welche betreutes, selbstbestimmtes, altersgerechtes Leben und Wohnen ermöglichen sowie Alters- und Pflegeheime, Kliniken und Ärztehäuser. In der Nebenstrategie kann die Gesellschaft auch in andere Wohnformen auf Zeit, wie beispielsweise möblierte und unmöblierte Studentenwohnungen, Businessapartments und/oder Personalwohnungen und -häuser investieren. Die Namenaktien der Gesellschaft sind an der BX Swiss AG kotiert: Ticker SENIO, Valor 38462993, ISIN CH0384629934. www.senio.ch Disclaimer

Diese Medienmitteilung dient ausschliesslich zu Informationszwecken. Sie stellt keinen Prospekt im Sinne des schweizerischen Finanzdienstleistungsgesetzes (FIDLEG) oder des Kotierungsreglements der BX Swiss AG dar. Sie stellt weder ein Angebot noch eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Aktien der SenioResidenz AG noch zum Erwerb oder Verkauf von anderen Finanzinstrumenten oder Dienstleistungen dar. Diese Medienmitteilung kann bestimmte, in die Zukunft gerichtete Aussagen enthalten, z.B. Angaben unter Verwendung von Worten wie „glaubt“, „geht davon aus“, „erwartet“, „plant“ oder Formulierungen ähnlicher Art. Solche in die Zukunft gerichteten Aussagen unterliegen bekannten und unbekannten Risiken, Unsicherheiten und sonstigen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ereignisse, finanzielle Situation, Entwicklung oder Leistungen des Unternehmens wesentlich von denjenigen in den zukunftsgerichteten Aussagen direkt oder indirekt genannten abweichen. Vor dem Hintergrund dieser Unsicherheiten sollten die Leser sich nicht auf diese in die Zukunft gerichteten Aussagen verlassen. Das Unternehmen übernimmt keine Verpflichtung, diese zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren oder diese an zukünftige Ereignisse oder Entwicklungen anzupassen. Diese Medienmitteilung sowie die darin enthaltenen Informationen dürfen nicht in die Vereinigten Staaten von Amerika (USA) gebracht oder übertragen werden oder an US-amerikanische Personen (einschliesslich juristischer Personen) sowie an Publikationen mit einer allgemeinen Verbreitung in den USA verteilt oder übertragen werden. Aktien der SenioResidenz AG werden weder in den USA noch US-amerikanischen Personen zum Kauf angeboten.

Ende der Adhoc-Mitteilung