US-Anleihen: Notierungen geben weiter nach

NEW YORK (dpa-AFX) - US-Staatsanleihen haben am Mittwoch im späten Handel die Kursverluste ausgeweitet. Der Terminkontrakt für zehnjährige Anleihen (T-Note-Future) fiel um 0,66 Prozent auf 108,19 Punkte. Die Rendite für zehnjährige Staatspapiere erholte sich entsprechend auf 4,54 Prozent. Am Vortag hatten gesunkene Verbraucherpreise im Oktober die Rendite auf den tiefsten Stand seit zwei Monaten gedrückt.

Konjunkturdaten fielen zur Wochenmitte durchwachsen aus. Während die Erzeugerpreise im November auf Jahressicht weniger stiegen als erwartet, gingen die Einzelhandelsumsätze im Oktober nur geringfügig zurück. An den Märkten wurde die Entwicklung im Einzelhandel, die besser als erwartet ausfiel, offenbar etwas stärker gewichtet./bek/he