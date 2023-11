USA: Industriestimmung hellt sich unerwartet stark auf - Empire-State-Index

NEW YORK (dpa-AFX) - Die Industriestimmung im US-Bundesstaat New York hat sich im November deutlich aufgehellt. Der Empire-State-Index stieg von minus 4,6 Punkten im Vormonat auf plus 9,1 Zähler, wie die regionale Notenbank von New York am Mittwoch mitteilte. Analysten hatten im Schnitt einen Anstieg erwartet, aber nur auf minus 3,0 Zähler.

Der regionale Stimmungsindikator befindet sich damit auf dem höchsten Stand seit April. Er liegt zudem wieder über der Nulllinie, was eine Zunahme der wirtschaftlichen Aktivität signalisiert./jkr/bgf/mis