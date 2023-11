Aktien Europa Schluss: Erholung nimmt eine Auszeit

PARIS/LONDON (dpa-AFX) - Die Erholung der europäischen Börsen ist am Donnerstag ins Stocken geraten. Der EuroStoxx 50 schloss 0,30 Prozent niedriger bei 4302,45 Punkten. Börsianer sprachen von einer Pause nach der starken Aufwärtsbewegung in den zurückliegenden Wochen. Vom Tief knapp unter 4000 Punkten vor fast drei Wochen war der Eurozone-Leitindex um gut acht Prozent gestiegen. Er hatte am Vortag den höchsten Stand seit zwei Monaten erreicht.

Der französische Cac 40 sank um 0,57 Prozent auf 7168,40 Punkte, während der britische FTSE 100 um 1,01 Prozent auf 7410,97 Punkte fiel. Allerdings war der Trend europaweit nicht einheitlich, in Frankfurt und Madrid legten die Börsen weiter zu./bek/he