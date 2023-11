DAX schalten einen Gang zurück. Siemens wird gefeiert

Unternehmen im Fokus

Heute Morgen meldeten unter anderem HelloFresh und Siemens Geschäftszahlen zum abgelaufenen Quartal. Während Siemens die Dividende erhöht und auf Wachstumskurs bleiben will, wartete der Kochboxzusteller mit einer Gewinnwarnung auf. Anleger reagierten entsprechend. Während die Siemens-Aktie zu Handelsbeginn deutlich zulegte, brach das Papier von HelloFresh mächtig ein. MorphoSys veröffentlichte gestern Zahlen zum zurückliegenden Quartal. Die Daten lagen im Rahmen der Erwartungen. Der Fokus der Investoren richtet sich in diesen Tagen vielmehr auf Studienergebnisse zum Krebsmedikament Pelabresib, die voraussichtlich noch diesen Monat vorgestellt werden sollen. Pelabresib ist der große Hoffnungsträger der Münchener. Dennoch hat die Aktie seit dem Monatshoch fast ein Viertel verloren. ProSiebenSat.1 hat die W-Formation abgeschlossen und hat gestern die Hürde bei EUR 5,70 überwunden. Immobilienaktien wie Aroundtown, LEG Immobilien, TAG Immobilien und Vonovia standen in der ersten Handelsstunde ebenfalls auf den Einkaufslisten vieler Anleger.

Chart: DAX®