Pressestimme: 'Frankfurter Allgemeine Zeitung' zu Londons Migrationspolitik

LONDON (dpa-AFX) - "Frankfurter Allgemeine Zeitung" zu Londons Migrationspolitik:

"Einerseits wurde die britische Regierung nicht müde zu betonen, in Ruanda sei die Einhaltung aller Menschenrechte gewährleistet. (...) Auf der anderen Seite argumentierte Johnson(...) die Aussicht auf einen Flug nach Ostafrika werde die illegale Migration über den Ärmelkanal stoppen. Die für viele Briten verheißungsvolle Prophezeiung ist nicht eingetreten. (...) Dem ersten Argument hat das Oberste Gericht jetzt die Grundlage entzogen. (...) Die Tatsache, dass das Urteil einstimmig erging, zeigt, dass das Vorhaben der britischen Regierung nicht durchdacht war(...). Die dreistellige Millionensumme, die London bis jetzt in das Ruanda-Projekt investiert hat, ist verloren. Das wird die Regierung verschmerzen. Der komplette Schiffbruch ihrer Migrationspolitik dagegen untergräbt das Vertrauen in Sunaks Kabinett weiter."/zz/DP/he