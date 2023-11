ROUNDUP: Biden und Xi wollen Kontakt per Telefon halten

SAN FRANCISCO (dpa-AFX) - Angesichts der politischen Spannungen zwischen ihren Ländern wollen US-Präsident Joe Biden und Chinas Staatschef Xi Jinping einfacher füreinander per Telefon erreichbar sein. Das hätten sie bei ihrem Treffen südlich von San Francisco vereinbart, sagte Biden am Mittwoch (Ortszeit). Er und Xi hatten sich seit dem G20-Gipfel im November 2022 in Bali nicht mehr persönlich gesehen und auch nicht gesprochen.

Das Verhältnis zwischen den USA und China ist seit langem sehr angespannt, unter anderem nach wirtschaftlichen Sanktionen gegen Peking und Befürchtungen im Westen, Chinas Armee könnte in Taiwan einmarschieren. Biden und Xi vereinbarten am Mittwoch auch die Wiederaufnahme der Kommunikation zwischen den Streitkräften beider Länder sowie Maßnahmen gegen die Ausfuhr von Bestandteilen für die Produktion der gefährlichen Droge Fentanyl aus China.

Zugleich bekräftigte Biden am Ende seiner Pressekonferenz auf eine entsprechende Frage hin, dass er Xi weiterhin als einen "Diktator" betrachte - in dem Sinne, dass dieser "ein kommunistisches Land führt, das auf einer ganz anderen Regierungsform basiert als bei uns".

Biden hatte Xi zuvor im Juni beiläufig einen Diktator genannt und damit Empörung in Peking ausgelöst. Das chinesische Außenministerium nannte die Äußerung "absurd und extrem unverantwortlich" und sprach von einer "politischen Provokation". Biden sagte damals bei einer Wahlkampfveranstaltung mit Spendern, Xi sei verärgert gewesen, nichts von dem chinesischen Überwachungsballon gewusst zu haben, der im Februar über die USA geflogen sei. "Das ist eine große Peinlichkeit für Diktatoren, wenn sie nicht wussten, was passierte", sagte der US-Präsident./so/DP/zb