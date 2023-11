SIEMENS - Nach Zahlen Topwert im DAX

Siemens AG - WKN: 723610 - ISIN: DE0007236101 - Kurs: 146,500 € (XETRA)

Die Siemens-Aktie markierte am 16. Juni 2023 ihr aktuelles Allzeithoch bei 167,70 EUR und musste danach starke Verluste hinnehmen. In zwei Verkaufswellen fiel der Wert auf 119,48 EUR zurück.

Dort drehte die Aktie am 26. Oktober 2023 nach oben. Am 14. November durchbrach sie ihren Abwärtstrend seit dem Allzeithoch. Gestern erreichte der Wert den Widerstand bei 140,50 EUR. Heute springt er über diese Hürde und erreicht sofort das log. 61,8%-Retracement der Abwärtsbewegung ab dem Allzeithoch. Dieses Retracement liegt bei 146,95 EUR. Der Grund für den heutigen Kurssprung sind aktuelle Zahlen. Auf diese Zahlen geht mein Kollege Reinhard Hock in seinem Artikel „SIEMENS – Treiben die guten Zahlen die Aktie weiter an?“ ein.

Mittelfristig weiteres Aufwärtspotenzial

Die Siemens-Aktie erreicht zwar heute eine wichtige Hürde. Aber diese Hürde sollte die Aktie höchstens zu einer kurzen Pause im Aufwärtstrend zwingen, aber nicht zu einem Ende der neuen Aufwärtstrends. In den nächsten Tagen kann es also zunächst zu Gewinnmitnahmen kommen. Ein Rücksetzer auf 140,50 EUR oder sogar 135,92 EUR würde die Chancen auf einen mittelfristigen Anstieg an das Allzeithoch nicht mindern. Vermutlich wäre sogar ein Rücksetzer gen 129,39 EUR noch im bullischen Bild in Ordnung.

Gefährlich würde es für die mittelfristigen Bullen wohl erst mit einem stabilen Rückfall unter 129,39 EUR werden. Dann würde nämlich eine Abwärtsbewegung bis zunächst 119,48 EUR und vermutlich sogar ein Bruch dieses Tiefs drohen.

Fazit: Die Rally der letzten Tage macht den Bullen auf mittelfristige Sicht Hoffnung auf einen Anstieg an das Allzeithoch. Kurzfristig ist die Rally aber sehr weit fortgeschritten, so dass mit kleineren Rücksetzern gerechnet werden muss.

