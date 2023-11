USA: Einfuhrpreise geben deutlich nach

WASHINGTON (dpa-AFX) - Die Preise von in die USA importierten Gütern sind im Oktober deutlich gefallen. Gegenüber dem Vormonat sanken die Einfuhrpreise um 0,8 Prozent, wie das Arbeitsministerium am Donnerstag in Washington mitteilte. Es ist der deutlichste Rückgang seit rund einem halben Jahr. Analysten hatten im Schnitt ein Minus von 0,3 Prozent erwartet.

Auch im Vergleich zum Vorjahresmonat gingen die Importpreise spürbar zurück. Der Rückgang betrug 2,0 Prozent, während Analysten ein Minus von lediglich 1,8 Prozent erwartet hatten.

Die Einfuhrpreise beeinflussen auch die Verbraucherpreise, an denen die US-Notenbank Fed ihre Geldpolitik ausrichtet. In den vergangenen Monaten hat sich die hohe Inflation im Trend abgeschwächt, im Oktober sogar deutlich. An den Märkten werden gegenwärtig keine weiteren Zinsanhebungen der Fed erwartet, vielmehr wird auf erste Zinssenkungen im kommenden Jahr spekuliert./bgf/jsl/jha/