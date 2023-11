Anstoß für deutsch-polnisches Jugend-Bahnticket 2024

BERLIN (dpa-AFX) - Nach dem Vorbild einer Aktion mit Frankreich könnte es im kommenden Jahr ein deutsch-polnisches Bahnticket für junge Leute geben. Der Haushaltsausschuss des Bundestags gab 5,8 Millionen Euro dafür frei, wie die Grünen-Fachpolitikerin Paula Piechotta am Freitag nach der Bereinigungssitzung zum Haushalt 2024 mitteilte. Dazu solle die Bundesregierung nun Gespräche mit der polnischen Seite aufnehmen und dem Ausschuss bis Ende April berichten. Zunächst berichtete das Redaktionsnetzwerk Deutschland über den Anstoß zu dem Ticket, das den Plänen zufolge 35 Jahre nach dem Mauerfall angeboten werden soll.

Piechotta sagte: "Wir brauchen genauso gute und intensive Beziehungen zu Polen wie zu Frankreich - auch in der Zivilgesellschaft." Austausch und Zusammenhalt zwischen Mittel- und Westeuropa seien gerade vor dem Hintergrund des russischen Angriffskrieges auf die Ukraine überragend wichtig. Deutschland und Frankreich hatten zum 60-jährigen Bestehen des Freundschaftsvertrags in diesem Jahr ein Kontingent von 60 000 Gratis-Fahrkarten angeboten, mit denen junge Menschen das jeweilige Nachbarland per Zug erkunden können./sam/DP/ngu