Deutsch-italienische Regierungskonsultationen in Berlin

BERLIN (dpa-AFX) - Die Regierungen Deutschlands und Italiens kommen an diesem Mittwoch erstmals seit 2016 zu gemeinsamen Konsultationen zusammen. Anlässlich des Treffens unter Leitung von Kanzler Olaf Scholz (SPD) und Ministerpräsidentin Giorgia Meloni in Berlin soll ein deutsch-italienischer "Aktionsplan" unterzeichnet werden, wie Regierungssprecher Steffen Hebestreit am Freitag mitteilte. Geplant ist unter anderem auch die Teilnahme an einer Industriekonferenz.

Scholz und Meloni hatten die Wiederaufnahme der Konsultationen im Juni bei einem Besuch des Kanzlers in Rom vereinbart. Dabei handelt es sich um Treffen der Regierungschefs und mehrerer Ministerinnen und Minister beider Seiten. Diese Konsultationen gibt es nur mit engen Partnerländern oder für Deutschland besonders wichtigen Ländern wie China, Indien oder Brasilien. Das jüngste Treffen mit der italienischen Regierung fand vor sieben Jahren im norditalienischen Maranello statt.

Vor den Konsultationen wollen Scholz und Meloni von Berlin aus an einer virtuellen Konferenz der Staats- und Regierungschefs der G20 zum Abschluss der indischen Präsidentschaft teilnehmen, wie es hieß./sam/DP/tih