EQS-DD: ProSiebenSat.1 Media SE: Hubertus M. Habets, Kauf

Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen



17.11.2023 / 17:35 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen



a) Name

Titel: Vorname: Hubertus M. Nachname(n): Habets

2. Grund der Meldung



a) Position / Status

Position: Vorstand

b) Erstmeldung



3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht



a) Name

ProSiebenSat.1 Media SE

b) LEI

529900NY0WWQUKOMWQ37

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften



a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung

Art: Aktie ISIN: DE000PSM7770

b) Art des Geschäfts

Kauf

c) Preis(e) und Volumen

Preis(e) Volumen 5.658 EUR 5805.110 EUR 5.69 EUR 6930.420 EUR 5.688 EUR 5665.250 EUR 5.688 EUR 1751.900 EUR 5.688 EUR 3867.840 EUR 5.688 EUR 5665.250 EUR 5.688 EUR 5909.830 EUR 5.688 EUR 6256.800 EUR 5.674 EUR 5895.290 EUR 5.666 EUR 5399.700 EUR 5.666 EUR 844.230 EUR 5.73 EUR 2418.060 EUR 5.728 EUR 6455.460 EUR 5.726 EUR 7672.840 EUR 5.74 EUR 2870.000 EUR 5.74 EUR 3134.040 EUR 5.738 EUR 6592.960 EUR 5.74 EUR 642.880 EUR 5.738 EUR 2082.890 EUR 5.738 EUR 1147.600 EUR 5.738 EUR 6179.830 EUR 5.732 EUR 2866.000 EUR 5.732 EUR 2866.000 EUR 5.732 EUR 1209.450 EUR 5.728 EUR 6037.310 EUR 5.728 EUR 2778.080 EUR 5.728 EUR 2445.860 EUR 5.728 EUR 526.980 EUR 5.728 EUR 956.580 EUR 5.752 EUR 2427.340 EUR 5.748 EUR 3443.050 EUR 5.752 EUR 1150.400 EUR 5.76 EUR 576.000 EUR 5.756 EUR 2406.010 EUR 5.762 EUR 1152.400 EUR 5.762 EUR 2431.560 EUR 5.76 EUR 2430.720 EUR 5.76 EUR 2793.600 EUR 5.76 EUR 576.000 EUR 5.762 EUR 875.820 EUR 5.762 EUR 2166.510 EUR 5.76 EUR 5656.320 EUR 5.756 EUR 2878.000 EUR 5.756 EUR 2831.950 EUR 5.748 EUR 396.610 EUR 5.748 EUR 2402.660 EUR 5.748 EUR 1442.750 EUR 5.748 EUR 1609.440 EUR 5.748 EUR 149.450 EUR 5.756 EUR 1916.750 EUR 5.756 EUR 1249.050 EUR 5.756 EUR 2878.000 EUR 5.756 EUR 5024.990 EUR 5.756 EUR 1272.080 EUR 5.76 EUR 1370.880 EUR 5.76 EUR 5760.000 EUR 5.762 EUR 2794.570 EUR 5.758 EUR 2976.890 EUR 5.76 EUR 1635.840 EUR 5.76 EUR 2880.000 EUR 5.76 EUR 1267.200 EUR 5.76 EUR 1152.000 EUR 5.764 EUR 1095.160 EUR 5.772 EUR 5881.670 EUR 5.778 EUR 2941.000 EUR 5.776 EUR 924.160 EUR 5.776 EUR 2437.470 EUR 5.786 EUR 1492.790 EUR 5.786 EUR 2806.210 EUR 5.786 EUR 4999.100 EUR 5.786 EUR 2106.100 EUR 5.782 EUR 925.120 EUR 5.786 EUR 2893.000 EUR 5.782 EUR 3706.260 EUR 5.782 EUR 3394.030 EUR 5.782 EUR 578.200 EUR 5.784 EUR 5610.480 EUR 5.782 EUR 2549.860 EUR 5.784 EUR 2440.850 EUR 5.78 EUR 2439.160 EUR 5.782 EUR 2098.870 EUR 5.80 EUR 5109.800 EUR 5.80 EUR 1020.800 EUR 5.80 EUR 6327.800 EUR 5.80 EUR 6989.000 EUR 5.80 EUR 580.000 EUR 5.798 EUR 4006.420 EUR 5.80 EUR 8479.600 EUR 5.798 EUR 2742.450 EUR 5.80 EUR 6873.000 EUR 5.80 EUR 2447.600 EUR 5.79 EUR 1158.000 EUR 5.794 EUR 6014.170 EUR 5.79 EUR 2443.380 EUR 5.786 EUR 5774.430 EUR 5.784 EUR 6489.650 EUR 5.794 EUR 2445.070 EUR 5.794 EUR 6802.160 EUR 5.794 EUR 1158.800 EUR 5.80 EUR 2900.000 EUR 5.80 EUR 4512.400 EUR 5.80 EUR 52.200 EUR 5.80 EUR 330.600 EUR 5.80 EUR 2789.800 EUR 5.80 EUR 2499.800 EUR 5.80 EUR 10886.600 EUR 5.80 EUR 1264.400 EUR 5.80 EUR 4924.200 EUR 5.80 EUR 1426.800 EUR 5.798 EUR 2348.190 EUR 5.80 EUR 5962.400 EUR 5.80 EUR 852.600 EUR 5.80 EUR 1885.000 EUR 5.80 EUR 3764.200 EUR 5.80 EUR 4616.800 EUR 5.798 EUR 2064.090 EUR 5.798 EUR 620.390 EUR 5.798 EUR 927.680 EUR 5.80 EUR 2900.000 EUR 5.80 EUR 2285.200 EUR 5.80 EUR 1107.800 EUR 5.80 EUR 6751.200 EUR 5.80 EUR 6554.000 EUR 5.798 EUR 168.140 EUR 5.798 EUR 2278.610 EUR 5.798 EUR 2000.310 EUR 5.80 EUR 4106.400 EUR 5.80 EUR 1995.200 EUR 5.796 EUR 2445.910 EUR 5.80 EUR 2447.600 EUR 5.798 EUR 52.180 EUR 5.80 EUR 6716.400 EUR 5.80 EUR 2650.600 EUR 5.80 EUR 2447.600 EUR 5.80 EUR 1160.000 EUR 5.80 EUR 6583.000 EUR 5.80 EUR 4129.600 EUR 5.80 EUR 1107.800 EUR 5.80 EUR 2900.000 EUR 5.80 EUR 12551.200 EUR 5.79 EUR 3184.500 EUR 5.79 EUR 3549.270 EUR 5.788 EUR 2708.780 EUR 5.792 EUR 642.910 EUR 5.79 EUR 3531.900 EUR 5.792 EUR 6023.680 EUR 5.782 EUR 6770.720 EUR 5.76 EUR 6284.160 EUR 5.762 EUR 2431.560 EUR 5.764 EUR 138.340 EUR 5.762 EUR 2431.560 EUR 5.764 EUR 5435.450 EUR 5.764 EUR 109.520 EUR 5.77 EUR 4073.620 EUR 5.768 EUR 2163.000 EUR 5.768 EUR 1153.600 EUR 5.768 EUR 2434.100 EUR 5.774 EUR 2742.650 EUR 5.774 EUR 2436.630 EUR 5.774 EUR 2436.630 EUR 5.772 EUR 5956.700 EUR 5.772 EUR 6285.710 EUR 5.798 EUR 6372.000 EUR 5.80 EUR 8717.400 EUR 5.80 EUR 2447.600 EUR 5.80 EUR 2987.000 EUR 5.792 EUR 3220.350 EUR 5.792 EUR 6573.920 EUR 5.788 EUR 2442.540 EUR 5.79 EUR 3201.870 EUR 5.79 EUR 775.860 EUR 5.788 EUR 2060.530 EUR 5.788 EUR 1528.030 EUR 5.788 EUR 2315.200 EUR 5.796 EUR 8531.710 EUR 5.796 EUR 2445.910 EUR 5.796 EUR 7500.020 EUR

d) Aggregierte Informationen

Preis Aggregiertes Volumen 5.770427 EUR 577042.75 EUR

e) Datum des Geschäfts

16.11.2023; UTC+2

f) Ort des Geschäfts

Name: XETRA MIC: XETR

a) Namea) Position / Statusb) Erstmeldunga) Nameb) LEIa) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennungb) Art des Geschäftsc) Preis(e) und Volumend) Aggregierte Informationene) Datum des Geschäftsf) Ort des Geschäfts

17.11.2023 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com