FDP - Aktienrente-Kapitalstock steigt auf 22 Milliarden Euro

Berlin (Reuters) - Die Ampel-Koalition will den aus Krediten finanzierten Kapitalstock für eine Aktienrente nach Angaben der FDP um zwölf Milliarden Euro erhöhen.

Dieser werde "auf 22 Milliarden Euro hochgefahren", sagte FDP-Haushälter Otto Fricke am Freitag nach den nächtlichen Beratungen des Haushaltsausschusses über den Etat für 2024. In diesem Jahr hat die Ampel bereits zehn Milliarden Euro aus Krediten für das sogenannte Generationenkapital vorgesehen, deren Renditen ab Mitte der 30er-Jahre die Rentenversicherung entlasten sollen. Bislang gibt es in der Koalition aber noch keine Einigung über die Details. Die Kredite werden von der Regierung als finanzielle Transaktion bewertet und fallen damit nicht unter die Schuldenbremse.

