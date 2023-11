LGIM: Wie können Anleger die Multifactorstrategie von Gerd Kommer nutzen?

Werbung von LGIM

Die tendenzielle Ausrichtung eines Portfolios auf Aktien mit bestimmten finanziellen Eigenschaften war in der Vergangenheit eine Möglichkeit, die risikobereinigte Rendite zu erhöhen. In diesem Artikel erläutern wir die Faktoren, auf die der L&G Gerd Kommer Multifactor Equity UCITS ETF abzielt.

Stellen Sie sich vor, Sie möchten einen Einkaufskorb voller Lebensmittel in übersichtliche, einheitliche Kategorien einteilen. Sie könnten die Waren beispielsweise nach ihrem Herkunftsland, ihrer Farbe oder der Größe der Packung unterteilen - es gibt zahllose solcher Möglichkeiten.

Tatsächlich stehen Anleger vor einer ähnlichen Wahl, wenn sie entscheiden, wie sie ihre Portfolios aufteilen wollen.

Sie können dabei Indizes zugrundelegen, die Aktien nach geografischen Kriterien, nach Marktkapitalisierung oder nach dem Sektor, in dem die einzelnen Unternehmen tätig sind, kategorisieren.

Wichtige Zutaten für den Erfolg am Aktienmarkt

Factor Investing kann als ein weiterer Ansatz zur Kategorisierung von Aktien betrachtet werden. Dabei stehen insbesondere solche im Fokus, die in der Vergangenheit höhere risikobereinigte Renditen abgeworfen haben. Um auf die Analogie des Warenkorbs zurückzukommen: Factor Investing ist in etwa so, als würde man den Inhalt nach seinem Nährwert sortieren.

Anstatt sich auf äußere Merkmale von Aktien wie den jeweiligen Sektor oder das Land zu konzentrieren, wird beim Factor Investing der Korb nach den zugrundeliegenden finanziellen Eigenschaften der Titel sortiert, den sogenannten Faktoren.

Für Gerd Kommer ist die Einbindung von Faktoren in ein Portfolio die letzte Säule seiner Weltportfolio-Philosophie. Ebenso wie im Hinblick auf seine radikale Kaufen-und-Halten-Strategie und seine All-Cap- und All-Market-Diversifizierung stützt sich Gerd Kommer bei der Identifizierung von Quellen historischer Überrenditen auf eine umfangreiche wissenschaftliche Literatur zu diesem Thema.

Umsetzung der Theorie in die Praxis

Der L&G Gerd Kommer Multifactor Equity UCITS ETF basiert auf einem integrierten Multifactormodell. Dabei wird die Gewichtung der Aktien zugunsten derjenigen Titel erhöht, die günstige Eigenschaften in Bezug auf fünf spezielle Faktoren aufweisen, welche in der Vergangenheit alle mit höheren Renditen verbunden waren:

Size : Der ETF ist verstärkt auf Titel mit geringerer Marktkapitalisierung ausgerichtet

: Der ETF ist verstärkt auf Titel mit geringerer Marktkapitalisierung ausgerichtet Value : Auf Basis des Kurs/Buchwert- und des Kurs/Gewinn-Verhältnisses sowie der Relation aus Unternehmenswert und EBITDA wird im Fonds ein größeres Engagement in höherwertigen Aktien angestrebt.

: Auf Basis des Kurs/Buchwert- und des Kurs/Gewinn-Verhältnisses sowie der Relation aus Unternehmenswert und EBITDA wird im Fonds ein größeres Engagement in höherwertigen Aktien angestrebt. Quality : Der Fonds ist auf Aktien höherer Qualität ausgerichtet, basierend auf Aktivaumschlag, Rentabilität und Verhältnis aus freiem Cashflow zur Verschuldung

: Der Fonds ist auf Aktien höherer Qualität ausgerichtet, basierend auf Aktivaumschlag, Rentabilität und Verhältnis aus freiem Cashflow zur Verschuldung Momentum : Der Fonds tendiert zu Aktien mit höherer Kursdynamik gemessen an der jüngsten relativen Kursentwicklung eines Unternehmens.

: Der Fonds tendiert zu Aktien mit höherer Kursdynamik gemessen an der jüngsten relativen Kursentwicklung eines Unternehmens. Investment: Der ETF übergewichtet Aktien mit geringer Investment-Aktivität. Dadurch wird das Engagement in Firmen reduziert, die zum Beispiel Kapitalmaßnahmen wie die Ausgabe neuer Aktien oder Anleihen ergriffen haben.

Verbesserung des Faktor-Scores im Solactive Gerd Kommer Multifactor Equity Index; Stand: August 2023

Hinweis: Berechnet wird das Faktor-Exposure gegenüber dem Solactive GBS Global Markets Investable Universe Index (der 99% der Marktkapitalisierung in entwickelten und aufstrebenden Ländern abdeckt und mit dem MSCI ACWI IMI Index vergleichbar ist) und dem Market Cap/GDP-gewichteten Index, da der Solactive Gerd Kommer Multifactor Equity Index sowohl die Marktkapitalisierung als auch das BIP pro Land berücksichtigt. Eine Übergewichtung des jeweiligen Faktors bedeutet eine Verbesserung des Faktor-Scores im Solactive Gerd Kommer Multifactor Equity Index gegenüber den dargestellten Indizes. Die Daten basieren auf den Ergebnissen zum Indexauswahltag am 3. Juli 2023. Zu beachten ist, dass die Auswahlergebnisse im Index am 1. August 2023 wirksam wurden. Kursbewegungen zwischen dem Auswahltag und dem Stichtag können dazu führen, dass die oben genannten Zahlen am Stichtag abweichen. · Quelle: Solactive, LGIM, Bloomberg

