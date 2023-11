Nordamerika und Europa verhelfen Volkswagen zu Absatzplus

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2023. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Berlin (Reuters) - Gute Geschäfte in Nordamerika und Europa haben Volkswagen im Oktober zu einem Absatzplus verholfen.

Insgesamt verkaufte der Wolfsburger Konzern 765.500 Autos und Nutzfahrzeuge, das sind 10,7 Prozent mehr als im Vorjahreszeitraum, wie das Dax-Unternehmen am Freitag mitteilte. Auch auf dem wichtigsten Einzelmarkt China wurden wieder mehr Autos verkauft. Volkswagen erklärte dazu, dass der Absatz von Elektrofahrzeugen in der Volksrepublik sich wieder positiv entwickle. "Vor allem der ID.3 trug zu dem Erfolg bei", sagte ein Sprecher. Derzeit gehöre der elektrische Kompaktwagen zu den absatzstärksten Elektroautos in China.

Seit Jahresbeginn wurden knapp 7,5 Millionen Fahrzeuge verkauft, 10,9 Prozent mehr als im Vorjahr. Dabei ging es in fast allen Regionen aufwärts, besonders stark in Westeuropa und Nordamerika. Für China meldete Volkswagen dagegen einen Absatzrückgang um 2,1 Prozent. In der Volksrepublik tobt derzeit ein Preiskampf bei Elektroautos, vor allem heimische Hersteller bauen mit massiven Rabatten ihre Marktanteile aus. Auch spielte eine Rolle, dass die Regierung in Peking im vergangenen Jahr die Autokonjunktur nach den Covid-Lockdowns angekurbelt hatte, wodurch die Verkaufszahlen 2022 besonders hoch ausgefallen waren.

