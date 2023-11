Pressestimme: 'Handelsblatt' zum Biden/Xi-Gipfel

DÜSSELDORF (dpa-AFX) - "Handelsblatt" zum Biden/Xi-Gipfel:

"Trotz aller Differenzen setzt sich in beiden Staaten offenbar die Überzeugung durch, dass man (noch) aufeinander angewiesen ist. Beiden Staatsoberhäuptern ist daran gelegen, die heimische Wirtschaft anzukurbeln. Biden, weil im kommenden Jahr in den USA gewählt wird. Und Xi, weil die politische Legitimation der Kommunistischen Partei auch auf dem Versprechen eines stetig steigenden Wohlstands fußt. Der Machterhalt ist ihr vorrangiges Ziel. (...) Die aktuellen wirtschaftlichen Probleme, aber auch die kritischere Haltung vieler westlicher Staaten gegenüber China haben den ideologisch getriebenen Xi deshalb offenbar konzilianter gemacht. Die Staatsführung dürfte auch darauf hoffen, dass weniger scharfe Töne aus den USA sich mäßigend auf die Chinapolitik ihrer Verbündeten auswirkt. Ob dieses Kalkül aufgeht, wird der EU-China-Gipfel im Dezember in Peking zeigen."/yyzz/DP/he