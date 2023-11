S&P 500® (Daily) - Rückenwind dank besonderer Erfolgssträhne?

„Stärke zieht weitere Stärke nach sich“, lautet eine der absoluten Basisannahmen der Technischen Analyse. Diese These bringt uns nahtlos zum S&P 500®, denn den amerikanischen Standardwerten gelang zuletzt ein ganz besonderer (Börsen-)Lauf. Die Erfolgsformel lautet dabei neun aus zehn, d. h. an neun von zehn Handelstagen stieg das Aktienbarometer zuletzt. Eine solche Gewinnserie gab es seit dem Jahr 1928 lediglich 365 Mal – also extrem selten. Zur kritischen Überprüfung der These „Stärke zieht weitere Stärke nach sich“ ziehen wir drei verschiedene Halteperioden – 20, 60 und 250 Handelstage – nach einer solchen Erfolgssträhne heran. Über alle drei Perioden fällt die durchschnittliche Performance mit 0,65 %, 2,69 % und 8,57 % höher als die historischen Vergleichswerte aus! Diese vielversprechenden Resultate werden zudem mit hohen Trefferquoten – je nach Haltedauer – von 61 %, 71 % sowie 70 % erzielt. Doch ein derartiger Börsenlauf sorgt auch unter Risikogesichtspunkten für ein echtes Ausrufezeichen: Eine vorangegangene Serie von „9 aus 10“ reduziert die Volatilität erheblich. Über alle drei Periodenlängen fällt das schlechteste Ergebnis im Anschluss an ein Signal wesentlich weniger dramatisch aus. In der Summe lässt die aktuelle Erfolgswelle also hoffen.

S&P 500® (Daily)

Quelle: Refinitiv, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart S&P 500®

Quelle: Refinitiv, tradesignal²

