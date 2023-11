US-Wohnbaugeschäft zieht überraschend an - Auch mehr Genehmigungen

Das Wohnungsbaugeschäft in den USA hat sich im Oktober überraschend belebt.

Die Zahl der neu begonnenen Projekte stieg hochgerechnet auf das gesamte Jahr um 1,9 Prozent auf 1,372 Millionen, wie das Handelsministerium in Washington am Freitag mitteilte. Von Reuters befragte Experten hatten lediglich mit 1,350 Millionen gerechnet, nach abwärts revidiert 1,346 Millionen im September. Zunächst war für jenen Monat eine Zahl von 1,358 Millionen gemeldet worden.

Die Zahl der Genehmigungen, eine für das künftige Baugeschehen wichtige Kennzahl, stieg im Oktober um 1,1 Prozent auf annualisiert 1,487 Millionen. Experten hatten hingegen einen Rückgang auf 1,450 Millionen erwartet.

Mit den Zinserhöhungen durch die Notenbank Federal Reserve (Fed) haben sich Hypothekenkredite verteuert. Die Fed hat zuletzt allerdings auf zwei Sitzungen in Folge pausiert. Sie hielt den geldpolitischen Schlüsselsatz in der Bandbreite von 5,25 bis 5,50 Prozent. Notenbankchef Jerome Powell schließt zwar eine weitere Erhöhung nicht aus, doch an den Terminmärkten wird angesichts der abflauenden Inflation bereits über Zinssenkungen ab dem Frühjahr spekuliert.