Biden-Berater gratuliert Milei und Menschen in Argentinien zur Wahl

WASHINGTON (dpa-AFX) - Der Nationale Sicherheitsberater des Weißen Hauses hat nicht nur dem libertären Populisten Javier Milei zu dessen Sieg bei der Präsidentenwahl in Argentinien gratuliert, sondern auch den Menschen in Argentinien für die "freie und faire Wahl". Auf der Plattform X schrieb Jake Sullivan in der Nacht zum Montag: "Wir freuen uns auf den Ausbau unserer starken bilateralen Beziehungen, die auf unserem gemeinsamen Engagement für Menschenrechte, demokratische Werte und Transparenz beruhen."

Als Kandidat der Partei La Libertad Avanza (Die Freiheit schreitet voran) hatte Milei die Präsidentenwahl in Argentinien am Sonntag klar gegen Wirtschaftsminister Sergio Massa von der linken Unión por la Patria (Union für das Vaterland) gewonnen. Inmitten einer schweren Wirtschaftskrise verspricht der selbst ernannte "Anarchokapitalist" Milei eine radikale Kehrtwende: Er will den US-Dollar als gesetzliches Zahlungsmittel einführen, die Zentralbank sowie viele Ministerien abschaffen und die Sozialausgaben kürzen./gma/DP/zb