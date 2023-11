DAX®- Bilderbuchperformance im November

Im November haben die deutschen Standardwerte bisher eine sehr starke Performance auf das Börsenparkett gelegt. Mit einem Plus von über 7 % konnte das Aktienbarometer lehrbuchmäßig aus dem Anfang November ausgebildeten „morning star“ Kapital schlagen. Charttechnisch geht die jüngste Rally mit einem Sprung über die horizontalen Barrieren bei 15.500/15.600 Punkten einher. Während der letzten Monate hatte der DAX® hier mehrfach wichtige Hoch- und Tiefpunkte etabliert. Dieser Befreiungsschlag wird durch die Rückeroberung der 38-Wochen-Linie (akt. bei 15.686 Punkten) noch zusätzlich untermauert. Auf der Indikatorenseite ist derzeit die Relative Stärke nach Levy einen besonderen Blick wert. Zum einen hat der Trendfolger gerade seinen Schwellenwert von 1 passiert und signalisiert damit wieder einen Aufwärtstrend. Zum anderen liegt im RSL-Verlauf der Bruch des Abwärtstrends seit Februar vor. Beide Weichenstellungen liefern den Bullen aktuell wichtige Argumente. Die Hochs vom September bei rund 16.000 Punkten definieren nun das nächste Anlaufziel, ehe das alte Allzeithoch vom November 2021 bei 16.290 Punkten wieder in den Mittelpunkt rückt. Die o. g. Schlüsselzone bei 15.600/15.500 Punkten bietet sich zukünftig als engmaschige Absicherung an.

DAX® (Weekly)

Quelle: Refinitiv, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart DAX®

Quelle: Refinitiv, tradesignal²

