Dax zur Eröffnung höher erwartet

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2023. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Frankfurt (Reuters) - Am Montag wird der Dax Berechnungen von Banken und Brokerhäusern zufolge höher starten.

Am Freitag hatte er 0,8 Prozent fester bei 15.919,16 Punkten geschlossen. Die Aktienmärkte setzten ihre Rally trotz einer Verschnaufpause am Donnerstag zum Wochenschluss fort. An der Wall Street war die Kauflaune dagegen gedämpft. Zweifel an baldigen Zinssenkungen der US-Notenbank Fed bremsten die Börsen aus.

Am Montag veröffentlicht das Statistische Bundesamt Daten für die Erzeugerpreise. Diese dürften weiter kräftig gesunken sein. Sie waren im September im Rekordtempo gefallen - und zwar um durchschnittlich 14,7 Prozent. Von Reuters befragte Volkswirte erwarten für Oktober einen Rückgang gegenüber dem Vorjahresmonat um 11,0 Prozent. Dies deutet auf einen deutlich nachlassenden Inflationsdruck hin.

Schlusskurse europäischer Indizes Stand

am vorangegangenen Handelstag

Dax

15.919,16

Dax-Future

15.964,00

EuroStoxx50

4.340,77

EuroStoxx50-Future

4.346,00

Schlusskurse der US-Indizes am Stand Veränderung

vorangegangenen Handelstag

Dow Jones

34.947,28 +0,0 Prozent

Nasdaq

14.125,48 +0,1 Prozent

S&P 500

4.514,02 +0,1 Prozent

Asiatische Indizes am Montag Stand Veränderung

Nikkei

33.459,05 -0,4 Prozent

Shanghai

3.069,72 +0,5 Prozent

Hang Seng

17.768,46 +1,8 Prozent

(Bericht von Zuzanna Szymanska, Daniela Pegna.; Redigiert von Hans Busemann; Bei Rückfragen wenden Sie sich an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und Märkte).)