EQS-News: Neuer Aktienfonds: Velten Strategie Welt bietet Alternative zu ETFs

D&R Investor Services betreut unabhängige Asset Manager sowohl auf der strategischen als auch auf der operativen Seite. Diese Spezialisten setzen ihre innovativen Anlagestrategien vielfach in eigenen Private Label Fonds um, für die Donner & Reuschel die Verwahrstellenfunktion ausübt. In diesem Zusammenhang informiert D&R Investor Services über eine aktuelle Veröffentlichung der Kooperationspartner Velten Asset Management und Universal-Investment-Gesellschaft mbH. PRESSEMITTEILUNG Neuer Aktienfonds: Velten Strategie Welt bietet Alternative zu ETFs Bewährte wissenschaftliche Methode erweitert erstmals ihr Anlageuniversum Frankfurt 20. November 2023: Velten Asset Management und Universal-Investment haben einen neuen Fonds aufgelegt, der mit Hilfe von Algorithmen weltweit in Aktien aller Größenklassen investiert. Dabei spielen auch kleinere Aktien aus exotischeren Ländern eine Rolle, die sonst weniger Beachtung finden. Die Aktienauswahl erfolgt auf der Basis von 24 selbst entwickelten Kennzahlen, die die Faktoren Value, Growth, Quality und Momentum auf exklusive Art messen. Das wissenschaftliche Vorgehen konnte sich bereits gut sieben Jahre lang in dem mehrfach für seine Performance ausgezeichneten Velten Strategie Deutschland bewähren. „Wir konnten die Formeln eins zu eins übertragen“ sagt Dr. Robert Velten, Geschäftsführer von Velten Asset Management „Unsere Untersuchung über einen Zeitraum von 16 Jahren hat gezeigt, dass die Methode praktisch überall funktioniert. Jedes der über 20 Länder war ein separater Out-of-Sample Test.“ „Für die Tests mussten historische Daten von Unternehmen beschafft werden, die heute gar nicht mehr existieren“ sagt Kathrin Ploch, Research-Mitarbeiterin von Velten Asset Management. In dem neuen Fonds soll die Gewichtung der USA ist auf maximal 50% begrenzt sein. Viele andere Länder wie Japan, Norwegen und Neuseeland werden dagegen übergewichtet. Das Anlageuniversum umfasst 5000 Aktien aus über 30 Ländern. Davon werden mindestens 200 ausgewählt. „Unser Ziel ist es, bei vergleichbarem Risiko eine deutliche Überrendite gegenüber dem MSCI World Index zu erwirtschaften. Die hohe Evidenz spricht sehr dafür, insbesondere bei einem langen Anlegehorizont“, so Velten. „Gerade jetzt, da Aktien aus dem Segment Big-Tech/USA allseits bekannt und teuer sind, dürften Alternativen zunehmend gesucht werden.“ Die breite Diversifizierung über Länder, Größenklassen, Strategien und Faktoren soll zur Risiko-Reduktion beitragen. Derivate werden nicht eingesetzt. Die Aktien werden mehrmals im Jahr anhand ihrer Faktor-Ausprägung überprüft. Der Fonds ist in zwei Anteilklassen verfügbar und richtet sich sowohl an private als auch an institutionelle Anleger. (Verwaltungsvergütung R-Tranche: 1,40%, C-Tranche: 0,99%, ISIN R-Tranche: DE000A3ERMM8). „Auswahlverfahren, die bereits bekannt sind, neigen dazu, am Kapitalmarkt nicht mehr zu funktionieren“, erläutert Velten, „deshalb haben diejenigen Fonds einen Vorteil, deren Algorithmen nicht veröffentlicht oder mit allgemein verfügbarer KI entwickelt wurden, sondern exklusiv sind.“ Der Initiator und Berater des neuen Fonds war zehn Jahre lang Hochschuldozent für Wirtschaftswissenschaften und hatte sich in mehreren Publikationen mit evidenzbasierter Aktienanlage befasst, bevor er 2016 die Investmentboutique Velten Asset Management gründete. „Wir freuen uns, die Velten Strategie Welt als Partner zu begleiten, da sie ein Beispiel dafür ist, wie sich durch Wissenschaft Mehrwert am Kapitalmarkt schaffen lässt." sagt Michael Wagner, Geschäftsführer der DWPT Deutsche Wertpapiertreuhand. "Die weltweite Ausrichtung ist ein Vorteil, der der Velten Strategie bisher gefehlt hat.“ Über Universal Investment Die Universal Investment Gruppe ist eine der führenden europäischen Fonds-Service-Plattformen und Super ManCos mit rund 979 Milliarden Euro administriertem Vermögen, rund 2.000 Fonds- und Investmentmandaten und mehr als 1.700 Mitarbeitenden an den Standorten Frankfurt am Main, Luxemburg, Dublin, London, Paris, Stockholm, Hamburg und Krakau. Das 1968 gegründete Unternehmen bietet als unabhängige Plattform Fondsinitiatoren und institutionellen Investoren Strukturierungs- und Administrationslösungen sowie Risikomanagement für Wertpapiere, Immobilien und Alternative Investments. Das Unternehmen ist Unterzeichner der UN Principles of Responsible Investment und Mitglied im Forum Nachhaltige Geldanlagen e. V. Über Universal Investment Die Universal Investment Gruppe ist eine der führenden europäischen Fonds-Service-Plattformen und Super ManCos mit rund 979 Milliarden Euro administriertem Vermögen, rund 2.000 Fonds- und Investmentmandaten und mehr als 1.700 Mitarbeitenden an den Standorten Frankfurt am Main, Luxemburg, Dublin, London, Paris, Stockholm, Hamburg und Krakau. Das 1968 gegründete Unternehmen bietet als unabhängige Plattform Fondsinitiatoren und institutionellen Investoren Strukturierungs- und Administrationslösungen sowie Risikomanagement für Wertpapiere, Immobilien und Alternative Investments. Das Unternehmen ist Unterzeichner der UN Principles of Responsible Investment und Mitglied im Forum Nachhaltige Geldanlagen e. V. (Stand: August 2023) Ihre Ansprechpartner für Presseanfragen Universal-Investment-Gesellschaft mbH Alfons Niederländer Senior Communications Manager T: +49 69 71043-2513 M: +49 151 40623664 alfons.niederlaender@universal-investment.com Velten Asset Management Dr. Robert Velten Geschäftsführender Gründungsgesellschafter 0176 64649928 rv@velten-asset-management.com Diese ist nicht prognostizierbar. Eine Zusammenfassung Ihrer Anlegerrechte finden Sie auf www.universal-investment.com/de/Unternehmen/Compliance/Anlegerrechte/. Zudem weisen wir darauf hin, dass Universal Investment bei Fonds für die sie als Verwaltungsgesellschaft Vorkehrungen für den Vertrieb der Fondsanteile in EU-Mitgliedstaaten getroffen hat, beschließen kann, diese gemäß Artikel 93a der Richtlinie 2009/65/EG und Artikel 32a der Richtlinie 2011/61/EU, insbesondere also mit Abgabe eines Pauschalangebots zum Rückkauf oder zur Rücknahme sämtlicher entsprechender Anteile, die von Anlegern in dem entsprechenden Mitgliedstaat gehalten werden, aufzuheben.

