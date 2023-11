Pressestimme: 'Leipziger Volkszeitung' zu Linken-Parteitag

LEIPZIG (dpa-AFX) - "Leipziger Volkszeitung" zu Linken-Parteitag:

"Klimaschutz- und Flüchtlingsaktivistin Carola Rackete hatte in einem Interview eine stärkere Aufarbeitung der SED- und DDR-Vergangenheit von der Partei gefordert. Rackete nahm das zwar später zurück und entschuldigte sich, aber alte Osthaudegen wie Fraktionschef Dietmar Bartsch waren empört. "Unsere ostdeutsche Herkunft ist ein großes Plus, und wir müssen in besonderer Weise die Interessen der Ostdeutschen vertreten. Das haben wir in den letzten Jahren vernachlässigt", sagte Bartsch, ohne die AfD zu nennen, die dieses Feld inzwischen erfolgreich besetzt hat. So steht die Partei vor dem Spagat, die Interessen benachteiligter ostdeutscher Rentnerinnen und Rentner, Obdachloser und Bürgergeldempfänger ebenso zu vertreten wie die von Migranten, Flüchtlingshelfern, Feministinnen und Mitgliedern der LGBTQ-Community. In Augsburg wollte die Linke den Eindruck erwecken, als ob sie dazu in der Lage wäre."/DP/jha