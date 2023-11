Vor Parlamentswahl: Niederländischer Rechtspopulist angegriffen

GRONINGEN (dpa-AFX) - Zwei Tage vor der niederländischen Parlamentswahl ist der Rechtspopulist Thierry Baudet tätlich angegriffen worden. In einer Gaststätte in Groningen sei er von einem jungen Mann mit einer Flasche oder einem Glas auf den Kopf geschlagen worden, teilte Baudets Partei Forum für Demokratie am Montag auf X (früher Twitter) mit. Der Politiker sei im Krankenhaus behandelt worden. "Alles scheint gutzugehen", so die Partei. Die Polizei teilte mit, der mutmaßliche Täter sei festgenommen worden.

Politiker der großen Parteien reagierten geschockt. Ministerpräsident Mark Rutte sprach von einer "total unakzeptablen" Tat. Baudet sollte an einer Wahlkampfveranstaltung teilnehmen. Baudet wurde bereits häufiger bedroht und war erst im Oktober in Belgien von einem Mann mit einem Regenschirm geschlagen worden. Seine Partei hatte danach erklärt, schärfere Sicherheitsmaßnahmen zu erwägen.

Die Niederländer wählen am Mittwoch ein neues Parlament. Baudets Partei gehört nicht zu den Favoriten, sondern ist in den Umfragen weit abgeschlagen./ab/DP/zb