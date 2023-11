DAX®- Ruhiger Wochenstart

Nach den Kursgewinnen der letzten Tage und einem überaus überzeugenden Start in den November gönnte sich der DAX® zu Wochenbeginn eine wohlverdiente Atempause. Bei einer Tagesschwankungsbreite von weniger als 80 Punkten pendelte das Aktienbarometer um die Marke von 15.900 Punkten. Dabei verblieb die Hoch-Tief-Spanne zudem innerhalb des Pendants des Vortages, wodurch ein klassischer „inside day“ entsteht (siehe Chart). Das beschriebene Innehalten lässt sich auch gut durch den überhitzten RSI erklären. Eine Konsolidierung ist also durchaus gesund. Übergeordnet werten wir den Sprung über die horizontalen Barrieren bei 15.500/15.600 Punkten sowie die Rückeroberung der 200-Tages-Linie (akt. bei 15.655 Punkten) indes weiter als wichtigen Befreiungsschlag. In diesem Kontext noch eine interessante Statistik aus den USA: Beim S&P 500® stehen mittlerweile drei positive Wochen in Serie zu Buche. Auf Basis der Daten seit 1928 gab es eine solche Erfolgssträhne erst 897 Mal. Bei einer Trefferquote von 57,5 % liefert die Folgewoche nach einem solchen (Börsen-)Lauf eine durchschnittliche Rendite von 0,21 %. Was zunächst recht unspektakulär klingt, liegt in Wahrheit 50 % über dem Mittel aller Wochen von 0,14 %.

DAX® (Daily)

Quelle: Refinitiv, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart DAX®

Quelle: Refinitiv, tradesignal²

