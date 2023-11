Dax schließt knapp unter 16.000 Punkten

Börse in Frankfurt

Frankfurt/Main (dpa) - Der deutsche Aktienmarkt hat am Mittwoch auf seine Gewinne seit Monatsanfang aufgebaut. Dabei stieg der Dax am Nachmittag auf nahezu 16.000 Punkte, den höchsten Stand seit fast drei Monaten. Mit einem Plus von 0,36 Prozent auf 15.957,82 Punkte ging der deutsche Leitindex aus dem Handel. Der MDax der mittelgroßen Unternehmen gewann 0,72 Prozent hinzu auf 26.135,95 Zähler und auch europaweit und in den USA wurden überwiegend Gewinne verbucht.