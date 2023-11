Deutsche Anleihen: Kurse legen etwas zu

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Bundesanleihen sind am Dienstag leicht gestiegen. Der richtungweisende Terminkontrakt Euro-Bund-Future lege bis zum späten Nachmittag um 0,17 Prozent auf 131,13 Punkte zu. Die Rendite zehnjähriger Bundeswertpapiere fiel im Gegenzug auf 2,56 Prozent, nachdem sie zeitweise ein Tagestief bei 2,55 Prozent erreicht hatte.

Gestützt wurden die Renditen am späten Nachmittag durch Aussagen der EZB-Präsidentin Christine Lagarde, die weiterhin Inflationsgefahren ausmachte. Es sei nicht die Zeit, den Sieg über die Inflation zu verkünden, sagte Lagarde am Dienstag in einer Rede in Berlin. Vielmehr sei es weiterhin geboten, aufmerksam zu bleiben, bis die Inflation wieder auf das Ziel von mittelfristig zwei Prozent zurückgehe.

Am Abend richtet sich die Aufmerksamkeit der Anleger an den Finanzmärkten auf die Geldpolitik in den USA. Die Notenbank Federal Reserve veröffentlicht ihr Protokoll zur jüngsten Zinssitzung. Marktteilnehmer erhoffen sich Hinweise auf den weiteren Kurs./jkr/jha/